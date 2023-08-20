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19:19 (мск), источник: Vesti.kz

Названо ключевое преимущество Зайнутдинова над звездами «Бешикташа»

Футбольный эксперт Эльвин Каримов в интервью Championat.com отметил превосходство казахстанского футболиста Бактиера Зайнутдинова над одноклубниками из «Бешикташа», передает Vesti.kz.

Бешикташ
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Источник: РИА "Новости"

Казахстанец уже находится в Турции, а о его подписании должны объявить в ближайшее время.

«Вопрос позиции Зайнутдинова на поле в “Бешикташе” открыт. У команды есть кадровые проблемы. Предполагаю, что Шенол Гюнеш рассматривает его как универсального футболиста. Ему нужен игрок, который на данном этапе будет закрывать несколько позиций: слева в атаке, под нападением, в защите. Везде есть конкуренция: в атаке есть один из лидеров Дженк Тосун, в полузащите сейчас есть Окслейд-Чемберлен, хотят подписать Талиску, слева в защите есть очень сильный Масуаку. Со всеми нужно конкурировать. Но преимущество Зайнутдинова в том, что он комплексно силен — он может все. В команде, которая имеет кадровые проблемы, он очень нужен. Гюнеш говорил о необходимости в универсальных игроках — это бонус Бактиера

Турецкий клуб сильно запаздывает по трансферам, их состав намного слабее конкурентов — “Галатасарая” и “Фенербахче”. Им нужно как-то это компенсировать. Тем более чемпионат уже стартовал, впереди важнейшие матчи с киевским “Динамо” в Лиге конференций. Им срочно нужен был игрок, потому что сейчас у них вообще нет глубины состава. Это хорошая сделка для всех. Думаю, что ЦСКА не хотел его отдавать, но если игрок хочет сам, то почему бы и нет?», — сказал Керимов.

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