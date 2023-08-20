Покинувшего Россию легионера осудили за выбор нового клуба

Главный тренер национальной сборной Норвегии Столе Сольбаккен осудил спортсмена за переход в саудовский «Аль-Раед» и потребовал от него объяснений. «Мы должны продолжать работать против того, за что выступает Саудовская Аравия, когда речь идет о правах человека, взглядах на гомосексуальность и положении женщин в обществе», — заявил он.

9 августа Норманн направил в «Ростов» и московское «Динамо» уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.