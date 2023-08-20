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20:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Покинувшего Россию легионера осудили за выбор нового клуба

Норвежский полузащитник Матиас Норманн, покинувший Россию после атаки беспилотников на «Москва-Сити», подвергся критике за выбор нового клуба. Об этом сообщает NRK.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер национальной сборной Норвегии Столе Сольбаккен осудил спортсмена за переход в саудовский «Аль-Раед» и потребовал от него объяснений. «Мы должны продолжать работать против того, за что выступает Саудовская Аравия, когда речь идет о правах человека, взглядах на гомосексуальность и положении женщин в обществе», — заявил он.

9 августа Норманн направил в «Ростов» и московское «Динамо» уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.

С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду в «Динамо».

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