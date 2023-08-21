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12:10 (мск), источник: Vesti.kz

Почему главный тренер «Бешикташа» захотел подписать Зайнутдинова

Универсальность Бахтиера Зайнутдинова стада причиной, по которой главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш захотел его подписания. Об этом в своем твиттере записал турецкий журналист и инсайдер Фират Гюнайер, сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
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Источник: соцсети

«Причина, по которой Шенол Гюнеш хотела Бахтияра Зайнутдинова, заключается в способности игрока играть на нескольких позициях. Бахтиер может играть как левый центральный защитник, левый защитник, также в как шестерка и восьмерка. Местный футболист, играющий на четырех позициях, ценная опция для каждого тренера», — написал он.

Напомним, Зайнутдинов уже прибыл в Стамбул на подписание контракта с «Бешикташем». Перед встречающими он появился в футболке своего будущего клуба.

Переход казахстанца из московского ЦСКА обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон. Ожидается, что соглашение будет заключено на четыре года.

В чемпионате Турции, который стартовал 11 августа, казахстанец не будет считаться легионером.

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