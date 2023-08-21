10 главных трансферных новостей дня. Новички «Спартака» и ЦСКА, развязка скандала в «МЮ»

Новый день — новые трансферные слухи, инсайды и объявления. 21 августа произошло немало интересного, так что вашему вниманию свежий дайджест с десяткой мощных новостей.

«Барселона» отправила Серджино Деста в Нидерланды

Несколько лет назад Дест казался одним из самых перспективных фланговых защитников мира. И ведь ему всего 22 года! Но карьера на топ-уровне пока не задалась. Теперь американец делает небольшой шаг назад — аренда в ПСВ с правом выкупа и процентом от перепродажи в пользу «Барсы». С чемпионатом Нидерландов Дест знаком прекрасно, поскольку воспитывался и начинал карьеру в «Аяксе».

«Атлетико» получил предложение по Родриго Де Паулю из Саудовской Аравии

Новая цель саудовцев — 29-летний полузащитник сборной Аргентины. Фабрицио Романо пишет, что «Аль-Ахли» предложил «Атлетико» € 32 млн за Де Пауля. Родриго стал приоритетной целью саудовского клуба после срыва сделки по Петру Зелиньскому из «Наполи».

«Спартак» купил центрального защитника

Встречайте Срджана Бабича! 27-летний сербский футболист перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» и подписал контракт на три года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 5 млн, а зарплата Бабича — € 1,5 млн в год.

«Манчестер Сити» договорился о трансфере Жереми Доку за € 60 млн

С Лукасом Пакета не срослось, поэтому «Сити» быстро переключился на новую цель. Фабрицио Романо утверждает, что клуб заключил устное соглашение с «Ренном» и должен забрать Доку за € 60 млн. Медосмотр запланирован на конец недели, условия долгосрочного контракта с 21-летним бельгийским вингером уже согласованы.

Бактиёр Зайнутдинов перешёл из ЦСКА в «Бешикташ»

К этому давно шло, но теперь всё официально. 25-летний универсальный футболист сборной Казахстана после трёх лет покинул Москву и отправился строить карьеру в Турции. Условия сделки, если верить появлявшейся ранее информации: € 5 млн плюс 15% от перепродажи в пользу ЦСКА.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239278&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Мэйсона Гринвуда

21-летний футболист не выходит на поле уже полтора года, а всё из-за подозрения в нападении и попытке изнасилования собственной девушки. Ещё зимой с Гринвуда сняли все обвинения, летом у скандальной пары родился ребёнок, и следующим шагом должно было стать возвращение в игру. И нападающий действительно планирует возобновить карьеру, но уже не в «МЮ».

«Клуб завершил внутреннее расследование обвинений против Гринвуда. Мы пришли к выводу, что материалы в интернете не дают полной картины и что Мэйсон не совершал преступлений, обвинение в которых ему первоначально было предъявлено. Тем не менее, как Мэйсон публично признаёт сегодня, он совершал ошибки, ответственность за которые берёт на себя. Все, кто вовлечён в это дело, включая Мэйсона, признают трудности, связанные с его возобновлением карьеры в “Манчестер Юнайтед”. Поэтому было обоюдно решено, что для него было бы наиболее целесообразно сделать это вдали от “Олд Траффорд”. «Манчестер Юнайтед» заявление

ЦСКА подписывает Виктора Давилу

Долгожданный трансфер нападающего! Всё, как и планировалось: 25-летний футболист сборной Чили выкупает свой контракт у мексиканского «Леона» и подписывает соглашение с ЦСКА. Давила уже даже прилетел в Москву.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-30738633&hd=2&id=456249973&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер» и «Бавария» согласовали трансфер Бенжамена Павара

Чемпион мира в составе сборной Франции уже давно ломится на выход из Мюнхена. И вот наконец он максимально приблизился к цели. По информации Фабрицио Романо, «Интер» достиг принципиальной договорённости с «Баварией» о трансфере за € 30 млн плюс € 2−3 млн в качестве бонусов. Немецкий клуб готов закрыть сделку, как только найдёт замену 27-летнему защитнику.

«Атлетико» подписал нападающего, от которого пропустил неделю назад

Вот вам лайфхак, молодые футболисты! 19-летний Самуэль Омородион ровно неделю назад, 14 августа, забил за «Гранаду» в ворота «Атлетико» в матче 1-го тура чемпионата Испании. И теперь сам будет играть в Мадриде. Клуб активировал опцию выкупа и подписал с парнем контракт до 2028 года.

К Моуринью едет новый нападающий

Если верить Фабрицио Романо (а ему обычно верят), «Рома» близка к покупке Дувана Сапаты у «Аталанты». Переговоры находятся на завершающей стадии. Ожидаемая сумма трансфера — € 10 млн плюс бонусы. Подробности будущего контракта с 32-летним колумбийским нападающим пока неизвестны.