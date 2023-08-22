Избившего камерунского судью игрока пожизненно дисквалифицировали из челябинской любительской лиги

«Произошла драка на футбольном поле. После этого писали объяснительные участники драки, почему это произошло. Игрока, напавшего на судью, мы пожизненно дисквалифицируем из нашей лиги. Арбитр Жорж Максим, которого избили, работает в нашей лиге чуть ли не с самого начала ее существования, никогда на него не нападали и не избивали. Такое произошло впервые», — сказал Леонченко «СЭ».