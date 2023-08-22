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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Избившего камерунского судью игрока пожизненно дисквалифицировали из челябинской любительской лиги

Организатор Северо-Западной лиги 8×8 в Челябинске Сергей Леонченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на инцидент с избиением камерунского арбитра Жоржа Максима во время футбольного матча между командами «Бажова» и «Катрен».

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Источник: РИА "Новости"

Видеозапись встречи, на которой произошел инцидент, была опубликована на официальном YouTube-канале любительской лиги. Позднее ее удалили.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Произошла драка на футбольном поле. После этого писали объяснительные участники драки, почему это произошло. Игрока, напавшего на судью, мы пожизненно дисквалифицируем из нашей лиги. Арбитр Жорж Максим, которого избили, работает в нашей лиге чуть ли не с самого начала ее существования, никогда на него не нападали и не избивали. Такое произошло впервые», — сказал Леонченко «СЭ».

Драка произошла 20 августа. Как сообщает Ura.ru, в концовке встречи недовольный работой камерунского судьи игрок «Бажова» Тельман Снджоян нанес рефери несколько ударов в лицо и корпус. После этого арбитр решил ответить игроку, но тот сразу же повалил Жоржа на газон. Участников потасовки разняли.

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