«Аль-Наср» Роналду и Брозовича вышел в азиатскую ЛЧ благодаря трем голам в концовке игры

Команды играли на стадионе «Аль-Аввал Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фу Мином (Китай). Матч завершился волевой победой «Аль-Насра» со счётом 4:2.

Для команды из Саудовской Аравии матч начался благоприятно — уже на 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий Андерсон Талиска. Однако полузащитник гостей Яхья Альгассани не только восстановил равенство, но и вывел свою команду вперёд, забив на 18-й и 46-й минутах.

Игра близилась к завершению, когда на 88-й минуте защитник «Аль-Насра» Султан Аль-Ганнам сравнял счёт. В добавленное время саудовская команда сумела забить ещё дважды и вырвать победу. Дубль оформил Талиска, ещё один мяч записал на свой счёт Марсело Брозович, отличившийся с передачи Криштиану Роналду.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239288&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.