«Это насилие». Главу Федерации футбола Испании карают за поцелуй с женщиной

Испанский восторг

20 августа 2023 года в Сиднее на арене «Австралия» завершился женский чемпионат мира по футболу. В финальном матче команда Испании со счетом 1:0 взяла верх над сборной Англии. Автором победного гола стала Ольга Кармона.

Этот успех стал первым для испанок, что, разумеется, вызвало у них неописуемый восторг. Ликовал и 45-летний глава Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес, возглавляющий организацию с 2018 года. Успехи испанских футболистов-мужчин пришлись на период, когда Рубиалес еще не стоял у руля национального футбола, так что титул девушек стал его первым большим достижением.

В момент награждения Луис настолько разгорячился, что свои эмоции выплеснул на испанскую полузащитницу Дженни Эрмосо — Рубиалес смачно поцеловал ее в губы.

«То, что мы увидели, было неприемлемо»

Получилось как в сказке, но наоборот — этот поцелуй превратил чиновника в лягушку.

Сама Эрмосо была слегка шокирована поступком Рубиалеса. В кадр попал момент, когда она говорила партнершам по команде: «Мне это не понравилось, но что я могла поделать?».

Позднее появилось заявление футболистки, в котором говорилось: «Это был совершенно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, его поведение со всеми нами было безупречным, и это был естественный жест привязанности и благодарности».

Вот только замять ситуацию не получилось. В Испании разразился скандал, к которому подключился даже премьер-министр страны.

Глава испанского правительства Педро Санчес заявил: «Футболистки сделали все для победы, но некоторые поступки, подобные поведению господина Рубиалеса, напоминают о том, что предстоит еще пройти долгий путь. То, что мы увидели, было неприемлемо, но извинений Рубиалеса недостаточно, и поэтому ему стоит сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию».

«Его оправдания вообще бесполезны»

Естественно, дамы-чиновницы высказывались куда жестче. Министр по делам равенства Ирен Морено сказала: «Давайте не будем считать, что поцелуй без согласия — это что-то допустимое. Это форма сексуального насилия, которую мы до сих пор не можем взять под контроль, от которой женщины регулярно страдают незаметно для всех. Изменить это — задача всего общества. Согласие — это главное».

Министр по социальным правам Ионе Беллара решила приложить всех мужчин сразу: «О чем речь, если они делают это на виду у всей Испании, то чего только не сделают наедине. Сексуальное насилие в отношении женщин должно прекратиться».

Вице-премьер Йоланда Диас требует головы Рубиалеса: «Мы продолжаем требовать отставки Рубиалеса, который подверг женщину харассменту, напал на нее. Его оправдания вообще бесполезны».

А еще он держался за пах в присутствии королевы!

Хотя Рубиалес действительно попросил прощения, объяснив, что ничего такого в виду не имел, его продолжают «закапывать». Испанские журналисты утверждают, что комментарий Эрмосо, в котором она просит не придавать значения случившемуся, сочиняла не она, а пресс-служба федерации. Кроме того, Рубиалеса обвиняют еще в одном проступке — на фото с финала видно, что он в какой-то момент, находясь в ложе почетных гостей, держался за пах, причем в присутствии испанской королевы и ее дочери.

Кроме того, Рубиалеса обвинили в нежелании бороться с расизмом в футболе и т. д. Короче говоря, теперь глава Федерации футбола Испании заклеймен как последний негодяй, и от него требуют отставки.

Сам Луис Рубиалес явно уходить не хочет, тем более что с управленческой точки зрения победа женской сборной говорит в его пользу.

Но что в этом толку, если ты целуешь женщин в губы?

Ехидные испанские комментаторы отмечают — Рубиалесу надо было от радости поцеловать кого-то из мужчин, и тогда бы он не только не попал в переделку, но и, по современной европейской моде, улучшил бы свое реноме.

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