Омский «Иртыш» выбыл из Кубка России

Уральцы выиграли сибиряков со счетом 1:0. Гол забил Данила Козлов. Игрок «Иртыша» Максим Полковников получил желтую карточку.

Главный тренер омичей Валерий Петраков заявил на пресс-конференции, что из-за травм на поле не вышел ряд ведущих игроков, а молодежь не проявила себя должным образом.

Команда выбыла из Кубка России, но явно постарается сохранить лидирующие позиции в чемпионате.

Ранее мы писали, что «Иртыш» больше не является членом Российского футбольного союза, как и еще 8 команд страны. Следовательно, он потерял статус профессиональной команды.

Также мы сообщали, что 68-летний Валерий Волошин из Перми возглавил омский футбольный клуб «Иртыш».