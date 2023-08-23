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10:36 (мск), источник: МК.RU Омск

Омский «Иртыш» выбыл из Кубка России

Омский футбольный клуб «Иртыш» выбыл из чемпионата на Кубок России после проигрыша в Челябинске от одноименной команды.

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Источник: ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ФК "ИРТЫШ" ВО ВКОНТАКТЕ

Уральцы выиграли сибиряков со счетом 1:0. Гол забил Данила Козлов. Игрок «Иртыша» Максим Полковников получил желтую карточку.

Главный тренер омичей Валерий Петраков заявил на пресс-конференции, что из-за травм на поле не вышел ряд ведущих игроков, а молодежь не проявила себя должным образом.

Команда выбыла из Кубка России, но явно постарается сохранить лидирующие позиции в чемпионате.

Ранее мы писали, что «Иртыш» больше не является членом Российского футбольного союза, как и еще 8 команд страны. Следовательно, он потерял статус профессиональной команды.

Также мы сообщали, что 68-летний Валерий Волошин из Перми возглавил омский футбольный клуб «Иртыш».

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