Нерес готов ехать в «Зенит». Чемпион России оценивает сделку в 30−35 миллионов евро

По нашим данным, распространенная в среду португальским изданием А Воlа информация о том, что бразилец не заинтересован в трансфере в команду из Санкт-Петербурга не соответствует действительности.

Однако теперь предстоит прийти к единому мнению клубам. «Бенфика» играет на повышение — в какой-то момент в ходе контактов даже звучала сумма компенсации в 100 миллионов евро. «Зенит» же не намерен переплачивать — чемпион России полагает, что тратить на новичка все средства, полученные от продажи Малкома в «Аль-Хиляль» (60 миллионов евро) неразумно. Сине-бело-голубые готовы оперировать в диапазоне 30−35 миллионов. В настоящее время стороны проводят консультации.