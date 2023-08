10 главных трансферных новостей дня. Роналду ждёт звезду «Сити», а Бензема — Салаха

Here We Go от Фабрицио Романо по новому вратарю «Баварии». Инсайдер сообщает, что в Мюнхен перебирается голкипер «Маккаби» из Тель-Авива Даниэль Перец. Сумма трансфера 23-летнего израильтянина составит € 5 млн + бонусы. Контракт с Перецом будет заключён до 2028 года. Даниэль зажигал вместе со сборной Израиля на молодёжном Евро-2023, дойдя с командой до полуфинала.