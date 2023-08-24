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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

10 главных трансферных новостей дня. Роналду ждёт звезду «Сити», а Бензема — Салаха

Тем временем команда Гвардиолы продлила контракт с лидером и нашла замену Де Брёйне.

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Бавария
ПСЖ
Ливерпуль
Интер
Марсель
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Источник: Чемпионат.com

Трансферное окно подходит к концу в Европе и России. Всё меньше громких новостей, но многие клубы ещё продолжают укреплять составы. В среду, 23 августа, случилось несколько интересных сделок. Все самые важные — в ежедневном дайджесте «Чемпионата».

«Сити» ищет замену Де Брёйне…

Одна из главных звёзд «Манчестер Сити» — Кевин Де Брёйне — выбыл минимум до конца года из-за травмы. Клуб ищет усиление в центр поля. Один из кандидатов — Матеус Нунес. Как сообщает Фабрицио Романо, «Сити» сделал предложение «Вулверхэмптону» в размере € 50 млн за 24-летнего футболиста. Игрок уже согласовал условия контракта с «Сити». Напомним, Нунес перешёл в «Вулвз» летом 2022 года из «Спортинга» за € 45 млн + € 5 млн бонусов.

…и переподписывает ключевых игроков

Не забывают боссы «Сити» продлевать контракты. Бернарду Силву на протяжении нескольких окон отправляли то в «Барсу», то в «ПСЖ», то в Саудовскую Аравию. В итоге португальский полузащитник остаётся в Манчестере.

Источник: Reuters

Силва продлил контракт с «горожанами» до лета 2026 года. Ещё три сезона Бернарду будет радовать болельщиков на «Этихаде». Гвардиола ликует!

«Юнайтед» откажется от воспитанника?

«МЮ» в текущее трансферное окно уже подписал вратаря Андре Онана и близок к приобретению турецкого голкипера Алтая Байындыра. А вот воспитанник — Дин Хендерсон — может уйти. Как сообщает Фабрицио Романо, «Юнайтед» отдаст вратаря в аренду с обязательным выкупом. Хендерсон покинет клуб в ближайшее время. Главный претендент на Дина — «Кристал Пэлас».

Временная замена Нойеру для «Баварии» найдена в Израиле

Here We Go от Фабрицио Романо по новому вратарю «Баварии». Инсайдер сообщает, что в Мюнхен перебирается голкипер «Маккаби» из Тель-Авива Даниэль Перец. Сумма трансфера 23-летнего израильтянина составит € 5 млн + бонусы. Контракт с Перецом будет заключён до 2028 года. Даниэль зажигал вместе со сборной Израиля на молодёжном Евро-2023, дойдя с командой до полуфинала.

Саудовский клуб заманивает капитана «ПСЖ»

Как сообщает RMC Sport, «Аль-Иттихад» заинтересован в трансфере защитника «ПСЖ» Маркиньоса. Саудовский клуб ищет футболиста в центр обороны, и именно бразилец возглавляет шорт-лист. Отмечается, что сам Маркиньос хочет остаться во французской команде. Но саудовские деньги соблазнили уже не одного игрока летом 2023 года (из «ПСЖ» — тоже). Точка в кейсе «Аль-Иттихад» — Маркиньос" ещё не поставлена.

«Лацио», оставшийся без Захаряна, ищет другие варианты

Римский клуб летом мог забрать у «Динамо» Арсена Захаряна. Но россиянин в итоге оказался в «Реале Сосьедад». В свою очередь, «Лацио» подписал Даити Камаду, а теперь хочет Маттео Гендузи. Как сообщает Calciomercato, «Марсель» оценивает своего футболиста в € 22 млн. А «Лацио» готовит предложение в размере € 15 млн. Сойдутся команды по цене?

Ещё одна суперзвезда в Саудовской Аравии?

Источник: Reuters

«Аль-Иттихад» гонится не только за Маркиньосом. Как сообщает журналист Руди Галетти, саудовский клуб готов заплатить за форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха более € 90 млн. Если «красные» согласятся отпустить египтянина, то этот трансфер станет самым дорогим в истории чемпионата Саудовской Аравии. Напомним, за «Аль-Иттихад» выступают, например, Карим Бензема и Н’Голо Канте. Представили их тройку с Салахом?

Форвард «ПСЖ» переберётся в АПЛ?

Ещё одна новость с тегом «ПСЖ». Как сообщает L"Equipe, «Вест Хэм» заинтересован в форварде Уго Экитике. Лондонцы могут получить игрока в аренду с обязательным правом выкупа в € 35 млн. Ранее Экитике хотели включить в сделку по переходу из франкфуртского «Айнтрахта» форварда Рандаля Коло Муани. Отметим, что в прошлые сезоны из «ПСЖ» в «Вест Хэм» переходили уже два игрока: голкипер Альфонс Ареола и защитник Тило Керер. Экитике станет третьим?

«Интер» и «Марсель» обменяются форвардами?

Как сообщает Фабрицио Романо, «Марсель» начал переговоры с «Интером» о подписании аргентинского нападающего Хоакина Корреа. А итальянцы хотят взять в качестве свободного агента экс-форварда провансальцев Алексиса Санчеса. Чилиец уже выступал за «Интер» с 2019 по 2022 год. Ждём возвращения Алексиса на «Джузеппе Меацца»?

Звезда «Сити» перебирается к Роналду

Источник: AP 2023

Новости из Саудовской Аравии — классика лета 2023 года. Ещё один большой трансфер близок к осуществлению. Как сообщает Фабрицио Романо, защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт близок к «Аль-Насру». 29-летний испанец успешно прошёл медицинское обследование для перехода в новую команду. В скором времени Лапорт вылетит в Эр-Рияд для подписания контракта с «Аль-Насром». Эмерик выступал за «Сити» с 2018 года. Transfermarkt оценивает его в € 25 млн.

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