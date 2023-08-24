В казахстанском клубе выдвинули жесткий ультиматум

В ходе встречи руководитель клуба обозначил стоящие перед командой задачи и в жесткой форме потребовал от главного тренера и от каждого игрока в отдельности большей отдачи, целеустремленности и прилагаемых сил в каждом матче.

«Тот уровень игры, что вы демонстрируете на сегодняшний день, оставляет желать лучшего и не соответствует тому уровню, который должны демонстрировать игроки премьер-лиги», — отметил он.

По его словам, для футболистов созданы все условия для тренировок, игр, решены все бытовые вопросы и теперь они просто обязаны оправдать те надежды, что возложило на них руководство области и многочисленная армия болельщиков.

«Такое отношение к своей работе, к профессии, к чувствам ваших преданных болельщиков просто недопустимо и требует серьезного пересмотра с вашей стороны. Надеюсь, что каждый из вас сделает правильные выводы. В ином случае в отношении как тренерского штаба, так и игроков последуют жесткие дисциплинарные санкции в соответствии с заключенными контрактами», — подчеркнул Донсебаев.