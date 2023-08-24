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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:07 (мск), источник: Vesti.kz

В казахстанском клубе выдвинули жесткий ультиматум

Сегодня, 24 августа, в офисе «Жетысу» в преддверии футбольного матча с «Кайсаром» директор клуба Калмухамет Донсебаев встретился с тренерским штабом и игроками семиреченской команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу талдыкорганцев.

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В ходе встречи руководитель клуба обозначил стоящие перед командой задачи и в жесткой форме потребовал от главного тренера и от каждого игрока в отдельности большей отдачи, целеустремленности и прилагаемых сил в каждом матче.

«Тот уровень игры, что вы демонстрируете на сегодняшний день, оставляет желать лучшего и не соответствует тому уровню, который должны демонстрировать игроки премьер-лиги», — отметил он.

По его словам, для футболистов созданы все условия для тренировок, игр, решены все бытовые вопросы и теперь они просто обязаны оправдать те надежды, что возложило на них руководство области и многочисленная армия болельщиков.

«Такое отношение к своей работе, к профессии, к чувствам ваших преданных болельщиков просто недопустимо и требует серьезного пересмотра с вашей стороны. Надеюсь, что каждый из вас сделает правильные выводы. В ином случае в отношении как тренерского штаба, так и игроков последуют жесткие дисциплинарные санкции в соответствии с заключенными контрактами», — подчеркнул Донсебаев.

Отметим, что матч 21-го тура чемпионата страны «Кайсар» — «Жетысу» пройдет 26 августа в Кызылорде.

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