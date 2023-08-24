«Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о покупке Николсона

Предложение англичан было настолько смехотворным, что его даже не стали воспринимать всерьез.

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в декабре 2021 года. Соглашение 26-летнего футболиста с московской командой рассчитано до 2026 года.