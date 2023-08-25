10 главных трансферных новостей дня. «Челси» купил девятого новичка, Азмун едет к Моуринью
«Сити» выложил € 60 млн за вундеркинда, а «Интер» вернёт Санчеса.
«Сити» выложил € 60 млн за вундеркинда, а «Интер» вернёт Санчеса.
Европейские (и не только) клубы продолжают укреплять составы, ведь до закрытия трансферного окна осталось совсем немного времени. Рассказываем о главных новостях дня.
Защитник Эмерик Лапорт подписал контракт с «Аль-Насром». Новость никого не удивила, ведь об этом писали на протяжении последних дней. 29-летний футболист прошёл медосмотр и заключил договор до 2026 года. Ранее инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что зарплата игрока составит примерно € 20 млн за сезон. «Манчестер Сити», в свою очередь, получил € 27,5 млн. Лапорт играл за английский клуб с 2018 года и за это время завоевал 15 трофеев. По итогам прошлого сезона команда оформила требл, а несколько дней назад одержала победу в Суперкубке УЕФА. Теперь защитника ждёт игра в команде с Криштиану Роналду, Садио Мане и Марсело Брозовичем.
Лондонский клуб не пожалел € 16 млн за 18-летнего парня. Нападающий Дейвид Вашингтон покинул «Сантос» и подписал с «Челси» контракт на семь лет с опцией продления ещё на один сезон. Это уже девятый новичок лондонского клуба в это трансферное окно. В 2022 году Вашингтон стал победителем штата Сан-Паулу в составе молодёжной команды «Сантоса». За основу дебютировал в апреле нынешнего года. С того момента провёл 16 матчей и забил два мяча. Кстати, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассчитывает ещё на двух новичков. Арггентинец хочет видеть в команде ещё одного вратаря и нападающего.
Летом несколько раз появлялись новости о возможном возвращении Сердара Азмуна в «Зенит». Вместо этого иранский нападающий сменит один топ-чемпионат на другой. «Рома» арендует форварда «Байера» на один сезон с опцией выкупа за € 12 млн. На игрока претендовал «Фулхэм», однако Азмун сделал выбор в пользу римского клуба по причине Жозе Моуринью. Тренер был лично заинтересован в переходе Сердара, и это сыграло ключевую роль. Азмун уехал в «Байер» в начале 2022 года. С того момента отыграл 44 матча в составе немецкого клуба, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.
Летом 2022-го Алексис покинул «Интер» и перебрался в «Марсель». Он отыграл 44 матча в составе французского клуба и забил 18 мячей. По окончании сезона стороны решили не продлевать контракт, и чилиец вышел на рынок свободных агентов. Несколько дней назад генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта публично сообщил о желании 34-летнего Санчеса вернуться. По информации Романо, 25 августа состоится медосмотр, после чего стороны подпишут краткосрочный контракт. Алексис играл за «Интер» в период с 2019 по 2022 год (109 матчей, 20 голов, 23 ассиста).
Жереми Доку перешёл в «Манчестер Сити», а его трансфер обошёлся топ-клубу Англии в € 60 млн. Парню всего 21 год, а он уже отыграл 92 матча в составе «Ренна» и 14 — в форме сборной Бельгии. По итогам прошлого сезона Доку занял третье место по количеству успешных обводок, если учитывать топ-7 лиг Европы. Успешнее него в этом компоненте были только Лионель Месси и Винисиус Жуниор. Очень впечатляет! Кстати, в 2021 году Килиан Мбаппе обратил внимание на Доку и отметил мощную стартовую скорость бельгийца. Посмотрим, что покажет Жереми под руководством Хосепа Гвардиолы.
Летом защитник Георгий Щенников стал свободным агентом. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за ЦСКА, с которым стал трёхкратным чемпионом России. По информации «Чемпионата», «Торпедо» предлагает Щенникову двухлетний контракт. В ближайшее время футболист приступит к тренировкам с автозаводцами, однако стороны продолжают обсуждать условия договора. Сейчас у Георгия нет предложений из РПЛ, поэтому не исключено, что он отправится в Первую лигу. После шести туров «Торпедо» занимает шестое место во втором по силе дивизионе российского футбола.
«Ливерпуль» не планирует расставаться с Мохамедом. По этой причине английский клуб не намерен вести переговоры с «Аль-Иттихадом». Ранее сообщалось, что команда из Джидды предложила за египтянина более € 90 млн. Эта сделка стала бы рекордной в истории саудовского футбола. Ранее «Ливерпуль» продал в «Аль-Иттихад» полузащитника Фабиньо, но с Салахом дело обстоит иначе. Ранее Relevo сообщал, что саудовский клуб готов предложить Салаху больше денег, чем Криштиану Роналду. Представители «Аль-Иттихада» убеждены, что игра в мусульманской стране и огромная зарплата способствуют переезду нападающего в Азию.
Ещё один переход, связанный с Саудовской Аравией. В последние недели активно сообщали о скором переходе Габриэля Вейги в «Наполи». Вместо этого 21-летний футболист «Сельты» отправится в Саудовскую Аравию. «Аль-Ахли» согласовал сделку с испанским клубом, сам игрок также дал добро на переход. «Наполи» предлагал Вейге € 2,2 млн в год, саудовская команда — € 12,5 млн. Полузащитник «Реала» Тони Кроос негативно воспринял новость о переходе хавбека. «Стыдоба», — именно так немец охарактеризовал информацию о трансфере молодого футболиста.
Доди Лукебакио 25 лет, однако «Севилья» станет для него уже восьмым клубом в карьере. Прошлый сезон бельгиец отыграл на правах аренды в «Вольфсбурге» (25 матчей, один гол, три ассиста), а потом вернулся в «Герту». Берлинская команда покинула Бундеслигу и вынуждена расставаться с некоторыми активами. За трансфер Лукебакио она выручила € 10 млн. У Доди есть опыт игры в Бельгии, Англии, Германии, а вот в Ла Лиге он оказался впервые.
Доминик Ливакович наконец-то покинул загребское «Динамо». Кажется, футболист уже давно перерос уровень чемпионата Хорватии, однако он уехал в другую лигу только в 28-летнем возрасте. «Фенербахче» сообщил, что согласовал трансфер голкипера. В ближайшее время хорват прилетит в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта. В этом сезоне Ливакович провёл семь матчей во всех турнирах, пропустил шесть мячей и четыре раза отыграл «на ноль». Каждый раз он выходил на поле с капитанской повязкой.