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21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная Испании объявила бойкот до отставки Рубиалеса

Футболистки сборной Испании отказались играть за команду до отставки Рубиалеса.

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Источник: Reuters

Победившие на чемпионате мира 2023 года футболистки сборной Испании отказались выступать за национальную команду до отставки главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает Ассоциация профессиональных футболистов (FUTPRO) в X (бывшая соцсеть Twitter).

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса.

Глава RFEF принес извинения за свое поведение, однако федерация созвала внеочередную ассамблею, во время выступления на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде.

«После всего, что произошло на награждении женского чемпионата мира 2023, мы хотим заявить, что все игроки, которые подписали письменное соглашение, не вернутся в состав сборной Испании, если действующее руководство федерации сохранится в том же составе», — говорится в заявлении. Помимо 23 спортсменок, выигравших женский ЧМ по футболу, заявление подписали еще 58 футболисток.

Прокуратура Мадрида в пятницу возбудила дело в отношении главы RFEF по подозрению в сексуальном насилии. В деле есть заявление от самой Эрмосо, а также от президента национальной школы футбольных тренеров Мигеля Анхеля Галана.

Рубиалесу 45 лет. Он возглавляет RFEF с мая 2018 года. Эрмосо является лучшим бомбардиром «Барселоны» за всю историю клуба. В 2022 году футболистка перешла в мексиканскую «Пачуку».

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