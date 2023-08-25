Женская сборная Испании объявила бойкот до отставки Рубиалеса

Победившие на чемпионате мира 2023 года футболистки сборной Испании отказались выступать за национальную команду до отставки главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает Ассоциация профессиональных футболистов (FUTPRO) в X (бывшая соцсеть Twitter).

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса.

Глава RFEF принес извинения за свое поведение, однако федерация созвала внеочередную ассамблею, во время выступления на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде.

«После всего, что произошло на награждении женского чемпионата мира 2023, мы хотим заявить, что все игроки, которые подписали письменное соглашение, не вернутся в состав сборной Испании, если действующее руководство федерации сохранится в том же составе», — говорится в заявлении. Помимо 23 спортсменок, выигравших женский ЧМ по футболу, заявление подписали еще 58 футболисток.

Прокуратура Мадрида в пятницу возбудила дело в отношении главы RFEF по подозрению в сексуальном насилии. В деле есть заявление от самой Эрмосо, а также от президента национальной школы футбольных тренеров Мигеля Анхеля Галана.