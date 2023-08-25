Хет-трик Роналду и дубль Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех» в матче Про-Лиги

Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» со счётом 5:0, Криштиану Роналду оформил хет-трик, а Садио Мане отметился дублем.

На 27-й минуте Садио Мане с передачи Криштиану Роналду открыл счёт в матче, выведя «Аль-Наср» вперёд. Вскоре, на 38-й минуте, Роналду смог отличиться самостоятельно, удвоим преимущество гостей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239308&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме, на 55-й минуте, Роналду забил свой второй гол в матче, доведя счёт до разгромного.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239309&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 81-й минуте Садио Мане смог вновь отличиться, оформив дубль и ещё сильнее увеличив преимущество «Аль-Насра». В самой концовке встречи, на 90+5-й минуте, Роналду смог забить свой третий мяч во встрече, оформив хет-трик и установив окончательный счёт матча — 5:0, разгромная победа «Аль-Насра» благодаря великолепной игре Мане и Роналду.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239310&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.