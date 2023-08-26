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18:27 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» добыли третью победу кряду в играх чемпионата Беларуси

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
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Источник: РИА "Новости"

В первой из них футболисты «Ислочи» из Минского района обыграли в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 2:0. На исходе первой половины встречи отличился Валерий Сенько, а в концовке матча второй гол забил Олег Патоцкий. Для «Ислочи» это третья подряд победа в матчах нынешнего первенства, после нее подопечные Сергея Боровского набрали 30 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Позже футболисты «Сморгони» сыграют на своем поле с мозырской «Славией», а брестское «Динамо» у себя дома будет соперничать с гостями из «Слуцка». В воскресенье, 27 августа, футболисты «Гомеля» примут на своей арене солигорский «Шахтер», а в Борисове «Энергетик-БГУ» встретится с гродненским «Неманом». Поединок лидера первенства минского «Динамо» с борисовским БАТЭ перенесен на более поздний срок, футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» пропускают этот тур.

Вчера в стартовом поединке футболисты «Минска» одолели в Городее новополоцкий «Нафтан» со счетом 1:0.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 39 очков (17 матчей), «Неман» — 33 (15), «Ислочь» — 30 (18), «Торпедо-БелАЗ» — 29 (17), Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».

Бомбардирскую гонку возглавляют Владислав Морозов («Динамо» (Минск) и Егор Карпицкий («Шахтер»), забившие по 12 мячей.

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