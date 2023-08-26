Футболисты «Ислочи» добыли третью победу кряду в играх чемпионата Беларуси

В первой из них футболисты «Ислочи» из Минского района обыграли в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 2:0. На исходе первой половины встречи отличился Валерий Сенько, а в концовке матча второй гол забил Олег Патоцкий. Для «Ислочи» это третья подряд победа в матчах нынешнего первенства, после нее подопечные Сергея Боровского набрали 30 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Позже футболисты «Сморгони» сыграют на своем поле с мозырской «Славией», а брестское «Динамо» у себя дома будет соперничать с гостями из «Слуцка». В воскресенье, 27 августа, футболисты «Гомеля» примут на своей арене солигорский «Шахтер», а в Борисове «Энергетик-БГУ» встретится с гродненским «Неманом». Поединок лидера первенства минского «Динамо» с борисовским БАТЭ перенесен на более поздний срок, футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» пропускают этот тур.

Вчера в стартовом поединке футболисты «Минска» одолели в Городее новополоцкий «Нафтан» со счетом 1:0.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 39 очков (17 матчей), «Неман» — 33 (15), «Ислочь» — 30 (18), «Торпедо-БелАЗ» — 29 (17), Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».