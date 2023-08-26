«Кайсар» не сумел обыграть «Жетысу» в матче чемпионата Казахстана
В 21-м туре чемпионата Казахстана «Кайсар» на своем поле сыграл вничью с «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кайсар
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В 21-м туре чемпионата Казахстана «Кайсар» на своем поле сыграл вничью с «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кызылординцы открыли счет на 36-й минуте — с пенальти отличился белорусский полузащитник Дмитрий Бородин.
Однако, во второй половине талдыкорганцы сумели выровнять положение усилиями Николы Цуцкича.
Стоит отметить, что для Бородина это был уже седьмой гол в сезоне, кроме того ему удается забивать уже в третьем матче подряд.
На данный момент «Кайсар» набрал 26 очков в КПЛ-2023, а «Жетысу» 25 очков.