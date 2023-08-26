Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Гранада
Мальорка
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
Ростов
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Альмерия
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Брест
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Байер
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне
Аталанта
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Эмполи
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Жирона
Футбол. Первая лига
18:30
Кубань
Алания
01
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Динамо
22
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
Ленинградец
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Фулхэм
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
32
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
15:00
Зенит
Урал
40
Футбол. Зарубежный
14:30
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
02
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
00:00
Кайсар
Жетысу
11
00:00
Мактаарал
Шахтер Кг
31
00:00
Окжетпес
Каспий
33
20.08
Актобе
Тобол Кс
11
20.08
Астана
Кайсар
11
20.08
Жетысу
Мактаарал
01
20.08
Ордабасы
Кайрат
10
19.08
Аксу
Атырау
41
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» не сумел обыграть «Жетысу» в матче чемпионата Казахстана

В 21-м туре чемпионата Казахстана «Кайсар» на своем поле сыграл вничью с «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайсар
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Кызылординцы открыли счет на 36-й минуте — с пенальти отличился белорусский полузащитник Дмитрий Бородин.

Однако, во второй половине талдыкорганцы сумели выровнять положение усилиями Николы Цуцкича.

Стоит отметить, что для Бородина это был уже седьмой гол в сезоне, кроме того ему удается забивать уже в третьем матче подряд.

На данный момент «Кайсар» набрал 26 очков в КПЛ-2023, а «Жетысу» 25 очков.

Кайсар
1:1
Первый тайм: 0:0
Жетысу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь