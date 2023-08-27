Гол Месси в дебютном матче в МЛС помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239314&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча прошла в Хэррисоне на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

За «Интер Майами» забивал Диего Гомес и аргентинский нападающий Лионель Месси. Отметим, что Месси начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте. Для аргентинца этот матч стал дебютным в МЛС.

Таким образом, «Интер Майами» смог прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в МЛС. В следующем туре команда встретится с «Нэшвиллом». Матч состоится 31 августа.