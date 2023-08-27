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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Месси в дебютном матче в МЛС помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз»

Завершился матч чемпионата МЛС, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» принимал «Интер Майами».

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Встреча прошла в Хэррисоне на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

За «Интер Майами» забивал Диего Гомес и аргентинский нападающий Лионель Месси. Отметим, что Месси начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте. Для аргентинца этот матч стал дебютным в МЛС.

Таким образом, «Интер Майами» смог прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в МЛС. В следующем туре команда встретится с «Нэшвиллом». Матч состоится 31 августа.

«Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча. В следующем туре команда встретится с «Нью-Инглэнд Революшн». Матч состоится 31 августа.

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