Футболист «Астаны» и сборной Казахстана получил травму и выбыл до конца года
Футболист «Астаны» и сборной Казахстана Михаил Габышев получил тяжелую травму. Как передает Meta-ratings.kz, он выбыл из строя до конца года.
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33-летний игрок получил повреждение во время тренировки перед матчем КПЛ с «Кайратом» в Алматы. Он подтвердил, что не поможет сборной Казахстана в ближайших играх с Финляндией и Северной Ирландией.
Напомним, в «Астане» Габышев играет с 2022 года. До этого выступал за родной «Восток», «Шахтер», «Атырау» и «Каспий».