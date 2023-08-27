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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» и сборной Казахстана получил травму и выбыл до конца года

Футболист «Астаны» и сборной Казахстана Михаил Габышев получил тяжелую травму. Как передает Meta-ratings.kz, он выбыл из строя до конца года.

Астана
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33-летний игрок получил повреждение во время тренировки перед матчем КПЛ с «Кайратом» в Алматы. Он подтвердил, что не поможет сборной Казахстана в ближайших играх с Финляндией и Северной Ирландией.

Напомним, в «Астане» Габышев играет с 2022 года. До этого выступал за родной «Восток», «Шахтер», «Атырау» и «Каспий».

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