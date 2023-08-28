Глушаков заявил, что не переходит в медиафутбол

«Там пишут, что я “ушел в медиафутбол”. Я тренируюсь индивидуально по два раза в день семь дней в неделю для того, чтобы продолжить карьеру в РПЛ. А спарринг-партнеры нужны всегда! И нагрузки, игровой тонус. Пока идут переговоры, мне тренироваться надо с командой и играть без контракта. А уж я точно знаю, что такое медиафутбол.



Адекватные люди понимают и видят, что уровень здесь не ниже, чем во второй лиге, как минимум. Так что буду готовиться здесь, в “Броуках”. Было много предложений, но я знаком с Егоровым, живу рядом с Одинцово, на тренировки могу ездить на велосипеде. Есть условия. Стадион большой, штаб, сборники, Антон Соснин, болельщики. А еще есть Smart Recovery, где профессионалы помогали с восстановлением в сборной и в “Спартаке”. Не у всех клубов РПЛ есть такая возможность.



Так что в медиафутбол я не перехожу. Но если буду играть за “Броуков”, то выкладываться буду так, будто это РПЛ, чтобы быть готовым к продолжению профкарьеры. Короче, нас не сломать», — написал Глушаков в своем Telegram-канале.