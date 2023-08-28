Главный тренер ФК «Уфа» покинул пост
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Гуренко покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды. Такое решение принял совет учредителей и руководство ФК.
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Гуренко покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды. Такое решение принял совет учредителей и руководство ФК.
Как ранее писал «Башинформ», Гуренко возглавил «Уфу» в июне 2023 года. Под его руководством клуб сыграл 8 официальных матчей, в двух из которых победил, в трех сыграл вничью и еще в тройке потерпел поражение.
«Благодарим Сергея Гуренко за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем», — отмечается в официальном сообщении на сайте ФК.