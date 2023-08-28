Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Торпедо
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
22:30
Райо Вальекано
Атлетико
Футбол. Зарубежный
27.08
Атлетик
Бетис
42
Все события
Фоторепортажи
20Великий Буффон
13Ирине Винер — 75!
16:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Главный тренер ФК «Уфа» покинул пост

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Гуренко покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды. Такое решение принял совет учредителей и руководство ФК.

Наверх
Источник: официальный сайт ФК «Уфа»

Как ранее писал «Башинформ», Гуренко возглавил «Уфу» в июне 2023 года. Под его руководством клуб сыграл 8 официальных матчей, в двух из которых победил, в трех сыграл вничью и еще в тройке потерпел поражение.

«Благодарим Сергея Гуренко за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем», — отмечается в официальном сообщении на сайте ФК.

Во время загрузки произошла ошибка.
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь