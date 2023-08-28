Бензема получил травму в матче «Аль-Иттихада» с «Аль-Вахдой»

У француза возникли проблемы с бедром. На 42-й минуте его заменил Жота Невеш.

«Аль-Иттихад» 6 июня объявил о переходе Бензема. Французский форвард получит €200 млн за два года в команде. Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления.