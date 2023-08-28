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28 августа, источник: RT на русском

Бензема получил травму в матче «Аль-Иттихада» с «Аль-Вахдой»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил травму в матче четвёртого тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой».

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Источник: AFP 2023
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У француза возникли проблемы с бедром. На 42-й минуте его заменил Жота Невеш.

«Аль-Иттихад» 6 июня объявил о переходе Бензема. Французский форвард получит €200 млн за два года в команде. Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления.

Ранее сообщалось, что у Бензема конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Нуну.

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