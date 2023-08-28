Бензема получил травму в матче «Аль-Иттихада» с «Аль-Вахдой»
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил травму в матче четвёртого тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой».
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил травму в матче четвёртого тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой».
У француза возникли проблемы с бедром. На 42-й минуте его заменил Жота Невеш.
«Аль-Иттихад» 6 июня объявил о переходе Бензема. Французский форвард получит €200 млн за два года в команде. Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления.
Ранее сообщалось, что у Бензема конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Нуну.