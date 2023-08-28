Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттифак» Джеррарда

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239323&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У победителей забивали Малком и Салем Аль-Давсари. На счету экс-игрока «Зенита» теперь 6 голов в 6 матчах за новый клуб.

«Аль-Хиляль» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги. «Аль-Иттифак» с 7 очками — на 5-м месте.

В следующем туре «Аль-Хиляль» на выезде сыграет с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема.