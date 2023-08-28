Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттифак» Джеррарда
«Аль-Хиляль» дома обыграл «Аль-Иттифак» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 2:0.
Зенит
«Аль-Хиляль» дома обыграл «Аль-Иттифак» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 2:0.
У победителей забивали Малком и Салем Аль-Давсари. На счету экс-игрока «Зенита» теперь 6 голов в 6 матчах за новый клуб.
«Аль-Хиляль» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги. «Аль-Иттифак» с 7 очками — на 5-м месте.
В следующем туре «Аль-Хиляль» на выезде сыграет с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема.