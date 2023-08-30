10 главных трансферных новостей дня. Защитник «Динамо» — в Италии, а Феликс — нарасхват

Чем ближе закрытие трансферного окна, тем больше интересных новостей. Клубы активно ищут варианты на рынке, чтобы завершить комплектование. Во вторник, 29 августа, случилось несколько любопытных переходов. Всё самое важное — в ежедневном дайджесте «Чемпионата».

Бразильский защитник подтвердил переход в ЦСКА

Келвен сообщил, что в скором времени присоединится к ЦСКА. Бразильское издание процитировало 22-летнего футболиста: «Прошла неделя с тех пор, как я узнал о переговорах. Я был сосредоточен на Бразилии. Теперь нужно отправиться в Россию, чтобы я мог действовать как можно скорее. Я был очень счастлив здесь. Но это мечта, я постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку». Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА заплатит за трансфер защитника € 4,5 млн. В среду, 30 августа, Келвен прилетит в Москву для завершения трансфера.

Французский гранд хочет полузащитника «Краснодара»

«Чемпионату» стало известно, что «Лион» готов заплатить € 5 млн «Краснодару» за полузащитника Александра Черникова. Южане хотят получить больше, поэтому переговоры продолжатся. Хотя владелец клуба Сергей Галицкий не хочет отпускать игроков после начала сезона, но серьёзное предложение может переубедить руководство «Краснодара». Черников — воспитанник «быков», за основную команду дебютировал в 2019 году. В сезоне-2023/2024 на счету Александра шесть игр в РПЛ и один забитый мяч.

«Зенит» нашёл замену Малкому?

Bola na Rede информирует: «Зенит» интересуется полузащитником «Браги» Альваро Джало. Петербуржцы готовы предложить за 24-летнего футболиста € 20 млн. Если «Брага» не пробьётся в групповой этап Лиги чемпионов, вероятность сделки возрастает. Интересно, что Transfermarkt оценивает Джало в € 2,5 млн. «Зенит» готов заплатить в восемь раз больше. Ранее у действующих чемпионов России сорвались переговоры о трансфере Давида Нереса. «Зенит» был готов заплатить за игрока «Бенфики» около € 45 млн.

«Челси» отдаёт защитника в аренду в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Челси» по аренде защитника Марка Кукурельи, сообщает The Athletic. Изначальное предложение манкунианцев — аренда испанца на сезон, но обсуждаются различные параметры возможной сделки. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить лондонцам только € 3 млн за годичную аренду, в то время как синие хотят выручить не менее € 8 млн. Напомним, ещё прошлым летом «Челси» заплатил «Брайтону» около € 65 млн за Кукурелью. В текущем сезоне испанец ещё не выходил на поле в АПЛ.

Сазонов перебирается в итальянскую Серию А

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов перебирается в «Торино». Сделку подтвердил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров. Он сообщил, что Сазонов вылетел в Италию. Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что грузинский защитник перейдёт в «Торино» за € 3 млн. В среду, 30 августа, Сазонов пройдёт медосмотр. За «Динамо» Саба выступал с 2021 года после перехода из «Зенита».

«Бавария» заберёт у «Милана» талантливого защитника?

Calciomercato информирует, что «Бавария» заинтересована в защитнике «Милана» Пьере Калюлю. Мюнхенцы сделали запрос по 23-летнему французу. «Милан» намерен выручить с продажи Калюлю не менее € 30 млн. Однако главный тренер «россонери» Стефано Пиоли не заинтересован в расставании с французским футболистом. Transfermarkt оценивает Калюлю в € 30 млн. В прошлом сезоне он провёл 47 матчей за «Милан» во всех турнирах. Контракт Пьера с «Миланом» рассчитан до конца июня 2027 года.

«Наполи» нашёл классного партнёра для Хвичи

«Наполи» официально подтвердил трансфер датского полузащитника Йеспера Линдстрёма. По информации журналиста Фабрицио Романо, неаполитанцы заплатят за его аренду около € 5 млн. Соглашение подразумевает обязательное право выкупа по окончании следующего сезона за € 20 млн. В сезоне-2022/2023 Линдстрём провёл 38 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста (по данным Transfermarkt) — € 28 млн. Так что «Наполи» совершил достаточно выгодную сделку.

«Ливерпуль» нашёл топ-усиление в центр поля?

Журналист Тоби Альшаффи сообщает, что «Ливерпуль» остаётся главным претендентом на полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха. Рассматривается вариант как с полноценным трансфером, так и с арендой. Transfermarkt оценивает нидерландского футболиста в € 30 млн. Контракт Гравенберха с «Баварией» действует до лета 2027 года. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провёл 24 матча за «Баварию» в рамках Бундеслиги, результативных действий не совершал.

Феликс вернётся домой или отправится к Хави или Клоппу?

AS и Фабрицио Романо проясняют будущее форварда «Атлетико» Жоау Феликса. Среди вероятных вариантов продолжения карьеры для португальца — «Барселона», «Бенфика» и «Ливерпуль». Сам Феликс, как отмечает Романо, хочет играть за каталонский клуб. Но из-за тяжёлого финансового положения чемпионов Испании сделка может не состояться. Хотя Жорже Мендеш, агент Феликса, и президент «Барсы» Жоан Лапорта делают всё возможное для перехода. Альтернативные варианты — возвращение в «Бенфику» и поездка в «Ливерпуль» в качестве замены Мо Салаху. Вероятность того, что Феликс останется в «Атлетико», минимальна.

«МЮ» предложили опорника «Тоттенхэма»

The Telegraph сообщает, что «Манчестер Юнайтед» предложили подписать полузащитника Пьер-Эмиля Хёйбьерга. Ранее у датчанина отпал вариант с «Атлетико». «Матрасники» готовы были заплатить «Тоттенхэму» за игрока € 35 млн, однако испанский клуб не сумел согласовать с датчанином условия контракта. Также Хёйбьерг недавно отказался переезжать в Саудовскую Аравию, где ему давали около € 50 млн за несколько лет. Получится ли договориться с «МЮ»? Или манкунианцы дожмут вариант с Софьяном Амрабатом? Контракт Хёйбьерга с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость датчанина (по данным Transfermarkt) — € 45 млн.