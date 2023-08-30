Бывший футболист «Зенита» сравнил жизнь в России и Франции

По словам бывшего футболиста «Зенита», во Франции все административные процедуры намного сложнее. «Чтобы купить сим-карту, машину или открыть банковский счет, иногда необходимо предоставить подтверждение места жительства или платежные ведомости. В России все проще», — заявил Кузяев.

20 августа россиянин забил дебютный мяч за «Гавр», он отличился в игре чемпионата Франции против «Бреста» (1:2). 30-летний Кузяев перешел во французскую команду 12 июля. Соглашение с полузащитником рассчитано на два сезона.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», его контракт с клубом истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.