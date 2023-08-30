Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ростов
Локомотив
20
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Балтика
Зенит
10
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Антверпен
Футбол. Еврокубки
22:00
Копенгаген
Ракув
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Рейнджерс
Футбол. Кубок России
17:15
Сочи
ЦСКА
П 4:5
00
Футбол. Кубок России
17:15
Ахмат
Крылья Советов
31
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
20:06 (мск), источник: Vesti.kz

Претендент на выход в КПЛ столкнулся с финансовыми проблемами. Подробности

Футболисты и тренеры уральского «Акжайыка» не получают положенных денег по контракту, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Акжайык
Наверх
Источник: ФК "Акжайык"

На сезон-2023 из областного бюджета было выделено около 400 миллионов тенге, однако руководство «Акжайыка» уже объявило команде, что денег в казне нет, поэтому желающие покинуть Уральск могут перейти в другие клубы в качестве свободных агентов. Во время летнего трансферного окна по причине отсутствия денег из «Акжайыка» ушли лидеры: Арман Смаилов, Завен Бадоян и Евгений Кобзарь.

Примечательно, что зимние сборы «Акжайык» проводил не в Турции, а в более дешевом Узбекистане, однако это не помогло команде сэкономить бюджет на сезон-2023.

Футболистов возмущает не только отсутствие зарплаты, но и врача в команде. Заявленный на сезон белорусский специалист Виктор Янковский покинул клуб. В текущей ситуации игроки «Акжайыка» вынуждены лечиться сами, приобретая медикаменты на собственные сбережения.

После 20 туров первой лиги «Акжайык» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Команда по-прежнему претендует на повышение в классе.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь