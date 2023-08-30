Претендент на выход в КПЛ столкнулся с финансовыми проблемами. Подробности

Источник: ФК "Акжайык"

На сезон-2023 из областного бюджета было выделено около 400 миллионов тенге, однако руководство «Акжайыка» уже объявило команде, что денег в казне нет, поэтому желающие покинуть Уральск могут перейти в другие клубы в качестве свободных агентов. Во время летнего трансферного окна по причине отсутствия денег из «Акжайыка» ушли лидеры: Арман Смаилов, Завен Бадоян и Евгений Кобзарь.

Примечательно, что зимние сборы «Акжайык» проводил не в Турции, а в более дешевом Узбекистане, однако это не помогло команде сэкономить бюджет на сезон-2023.

Футболистов возмущает не только отсутствие зарплаты, но и врача в команде. Заявленный на сезон белорусский специалист Виктор Янковский покинул клуб. В текущей ситуации игроки «Акжайыка» вынуждены лечиться сами, приобретая медикаменты на собственные сбережения.