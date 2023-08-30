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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

Лория, Карпович и Смаков сыграли против звезд «Барселоны»

В Бишкеке завершился футбольный матч между легендами испанской «Барселоны» и звездами Азии во главе с президентом Кыргызстана, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

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Источник: Tengri sport

Выставочная игра прошла на стадионе «Спартак», на котором собрались кыргызские болельщики и фанаты из других стран.

В составе «Барселоны» на матч прибыли Карлес Пуйоль, Ривалдо, Хавьер Савиола, Эдгард Давидс, Людовик Жюли, Хуан Пабло Сорин и многие другие звезды прошлых лет.

Представлять команду «Легенды Азии» вызвались казахстанцы Самат Смаков, Андрей Карпович и Давид Лория, а также узбекистанец Сервер Джэпаров и известные в прошлом футболисты из Кыргызстана, Таджикистана и других стран.

Игра завершилась победой «каталонцев» со счетом 3:0. В ее составе голами отметились Ривалдо, Эдгар Давидс и Хавьер Савиола.

Отметим, что игра была приурочена к открытию академии «Барселоны» в Кыргызстане.

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