Лория, Карпович и Смаков сыграли против звезд «Барселоны»

Источник: Tengri sport

Выставочная игра прошла на стадионе «Спартак», на котором собрались кыргызские болельщики и фанаты из других стран.

В составе «Барселоны» на матч прибыли Карлес Пуйоль, Ривалдо, Хавьер Савиола, Эдгард Давидс, Людовик Жюли, Хуан Пабло Сорин и многие другие звезды прошлых лет.

Представлять команду «Легенды Азии» вызвались казахстанцы Самат Смаков, Андрей Карпович и Давид Лория, а также узбекистанец Сервер Джэпаров и известные в прошлом футболисты из Кыргызстана, Таджикистана и других стран.

Игра завершилась победой «каталонцев» со счетом 3:0. В ее составе голами отметились Ривалдо, Эдгар Давидс и Хавьер Савиола.