Лория, Карпович и Смаков сыграли против звезд «Барселоны»
В Бишкеке завершился футбольный матч между легендами испанской «Барселоны» и звездами Азии во главе с президентом Кыргызстана, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.
В Бишкеке завершился футбольный матч между легендами испанской «Барселоны» и звездами Азии во главе с президентом Кыргызстана, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.
Выставочная игра прошла на стадионе «Спартак», на котором собрались кыргызские болельщики и фанаты из других стран.
В составе «Барселоны» на матч прибыли Карлес Пуйоль, Ривалдо, Хавьер Савиола, Эдгард Давидс, Людовик Жюли, Хуан Пабло Сорин и многие другие звезды прошлых лет.
Представлять команду «Легенды Азии» вызвались казахстанцы Самат Смаков, Андрей Карпович и Давид Лория, а также узбекистанец Сервер Джэпаров и известные в прошлом футболисты из Кыргызстана, Таджикистана и других стран.
Игра завершилась победой «каталонцев» со счетом 3:0. В ее составе голами отметились Ривалдо, Эдгар Давидс и Хавьер Савиола.
Отметим, что игра была приурочена к открытию академии «Барселоны» в Кыргызстане.