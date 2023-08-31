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00:03 (мск), источник: Sport24

Погребняк стал игроком команды Медиалиги «Чисто Питер»

Бывший форвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Павел Погребняк пополнил состав команды Медиалиги «Чисто Питер». Об этом сообщается в соцсетях футбольного коллектива.

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Источник: Sport24

«Чисто Питер» — медиафутбольная команда «Зенита», основанная в июне 2023 года. В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов. Ранее «Чисто Питер» вышел в основной раунд Медиалиги, где сыграет в группе D с 2Drots, ФК «10», «Дружиной» и ФК «Деньги».

39-летний Погребняк завершил карьеру профессионального футболиста летом 2021 года. В течение своей карьеры он также выступал за такие клубы, как «Рединг», «Штутгарт», «Фулхэм», «Урал», «Динамо» и «Томь».

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