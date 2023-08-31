Погребняк стал игроком команды Медиалиги «Чисто Питер»

«Чисто Питер» — медиафутбольная команда «Зенита», основанная в июне 2023 года. В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов. Ранее «Чисто Питер» вышел в основной раунд Медиалиги, где сыграет в группе D с 2Drots, ФК «10», «Дружиной» и ФК «Деньги».