Погребняк стал игроком команды Медиалиги «Чисто Питер»
Бывший форвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Павел Погребняк пополнил состав команды Медиалиги «Чисто Питер». Об этом сообщается в соцсетях футбольного коллектива.
Бывший форвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Павел Погребняк пополнил состав команды Медиалиги «Чисто Питер». Об этом сообщается в соцсетях футбольного коллектива.
«Чисто Питер» — медиафутбольная команда «Зенита», основанная в июне 2023 года. В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов. Ранее «Чисто Питер» вышел в основной раунд Медиалиги, где сыграет в группе D с 2Drots, ФК «10», «Дружиной» и ФК «Деньги».
39-летний Погребняк завершил карьеру профессионального футболиста летом 2021 года. В течение своей карьеры он также выступал за такие клубы, как «Рединг», «Штутгарт», «Фулхэм», «Урал», «Динамо» и «Томь».