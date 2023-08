10 главных трансферных новостей дня. Чемпион мира — в «Интере», а наследник Месси — в АПЛ

Here We Go даёт Фабрицио Романо по переходу Клемана Лангле в «Астон Виллу». Сообщается, что француз уезжает в английский клуб на правах аренды. Сделка не предусматривает опции выкупа. Бирмингемцы будут платить Лангле 75% зарплаты. «Барса» не нуждается во французском защитнике, поэтому с удовольствием его отпустила. Получится у него в команде Эмери?