10 главных трансферных новостей дня. Чемпион мира — в «Интере», а наследник Месси — в АПЛ
«Сити» нашёл замену Де Брёйне, а «Монако» купил у «Арсенала» топ-форварда.
«Сити» нашёл замену Де Брёйне, а «Монако» купил у «Арсенала» топ-форварда.
В среду, 30 августа, состоялись несколько крутых трансферов. Также европейские клубы подарили парочку интригующих новостей. В пятницу, 1 сентября, нас ожидает дедлайн. Веселье начинается! Всё самое интересное — в ежедневном дайджесте «Чемпионата».
Инсайдер Фабрицио Романо информирует: «Тоттенхэм» работает над арендной сделкой по переходу форварда «Барселоны» Ансу Фати. «Шпоры» намерены взять в аренду футболиста сборной Испании до июня 2024 года. Клубы продолжают обсуждение сделки, при этом «Барселона» хочет, чтобы английская команда взяла на себя всю зарплату Фати. Каталонцы не хотят расставаться с игроком на полноценной основе, поэтому не рассматривают подобный сценарий. В прошлом сезоне 20-летний футболист провёл за «Барсу» 51 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун перешёл в «Монако». 22-летний футболист сборной США подписал контракт сроком на пять лет (до июня 2028 года). Ранее Фабрицио Романо сообщал, что «Арсенал» получит € 40 млн вместе с бонусами за Балогуна. В сделку также включён пункт о проценте с продажи — 17,5 — который получит клуб из Лондона, если форвард уйдёт из «Монако». Прошлый сезон Балогун провёл в аренде в «Реймсе», за который сыграл 39 матчей во всех турнирах, отметившись 22 голами и тремя результативными передачами. Топ-усиление для Головина?
Один из главных инсайдеров по АПЛ Давид Орнштейн сообщает: «Ливерпуль» обсуждает с «Баварией» переход полузащитника Райана Гравенберха. 21-летний голландец заинтересован в переезде на «Энфилд». Мюнхенцы хотят провернуть сделку с «Ливерпулем» как можно скорее, чтобы начать работу над заменой. Гравенберх в прошлом сезоне провёл 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается Transfermarkt в € 30 млн. А по информации журналиста Криса Баскомба, «Ливерпуль» предложит за Гравенберха около € 40 млн.
«Бавария» не теряет время и ищет полузащитника на замену уходящему Гравенберху. Среди вариантов: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Эрик Дайер («Тоттенхэм») и Трево Чалоба («Челси»). Главный вариант для мюнхенцев сейчас — Пальинья. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, немцы готовы предложить за 28-летнего португальца около € 60 млн. Чтобы покрыть эту сделку, «Бавария» хочет скорее расстаться с Гравенберхом. Журналист Керри Хау отмечает, что в Пальинье лично заинтересован Томас Тухель.
Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» достиг договорённости с «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Коула Палмера. По его информации, лондонцы заплатят за игрока около € 46 млн. Ещё € 6 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Палмер пройдёт медобследование в ближайшее время. 21-летний Коул — воспитанник «Сити», он начал выступать за взрослую команду с июля-2021. Ориентировочная стоимость игрока по данным Transfermarkt — € 18 млн.
Ромелу Лукаку официально стал игроком «Ромы». Итальянский клуб и «Челси» договорились об аренде сроком на сезон. Интересная деталь: владелец «Ромы» Дэн Фридкин лично пилотировал самолёт с форвардом на пути в Рим. В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, 14 голов и семь результативных передач. Контракт с «Челси» действует до июня 2026 года. Если бельгийцу очень понравится в «Роме», есть шанс, что он останется в клубе на постоянной основе. Правда, о праве выкупа после аренды Лукаку никто не сообщал.
«Манчестер Сити» достиг договорённости с «Вулверхэмптоном» по трансферу Матеуса Нунеса, сообщает Фабрицио Романо. Стороны заканчивают обсуждение финальных деталей. В скором времени о переходе будет объявлено официально. В августе 2022 года Нунес перебрался в «Вулверхэмптон» из «Спортинга» за € 45 млн. В прошлом сезоне португалец провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Нунес заменит в составе «Сити» Кевина Де Брёйне, получившего тяжёлую травму. Бельгиец выбыл до конца года.
Защитник Бенжамен Павар официально стал игроком «Интера», сообщает официальный сайт клуба. По информации Фабрицио Романо, стоимость перехода составит € 30 млн плюс € 2 млн бонусами. Стороны заключили соглашение до июня 2028 года. Павар выступал за «Баварию» с лета-2019. Он провёл в общей сложности 163 матча за мюнхенцев, забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач. С «Баварией» Бенжамен выиграл ЛЧ-2019/2020, в 2020-м стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного ЧМ, а также четырежды становился чемпионом Германии. А теперь будет радовать миланскую публику.
Here We Go даёт Фабрицио Романо по переходу Клемана Лангле в «Астон Виллу». Сообщается, что француз уезжает в английский клуб на правах аренды. Сделка не предусматривает опции выкупа. Бирмингемцы будут платить Лангле 75% зарплаты. «Барса» не нуждается во французском защитнике, поэтому с удовольствием его отпустила. Получится у него в команде Эмери?
Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани сообщил, что надеется на переход в «ПСЖ». Спортивный директор франкфуртцев Маркус Крёше заявил, что игрок отказался тренироваться с командой из-за трансфера в Париж. Рандаль рискует репутацией ради «ПСЖ». Transfermarkt оценивает Коло Муани в € 80 млн. Отпустит «Айнтрахт» игрока за эту цену? Фабрицио Романо сообщает, что «ПСЖ» договорился с другим клубом о покупке. За € 45 млн + € 5 млн у «Лиона» забирают форварда Брэдли Баркола. Игрок уже вылетел во Францию для прохождения медобследования, которое назначено на 31 августа. Главным инициатором сделки был советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш.