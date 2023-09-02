«Аль-Хиляль» одержал волевую победу в матче с «Аль-Иттихадом», Митрович оформил хет-трик

Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 4:3.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Ромариньо. Уже через четыре минуты форвард «Аль-Хиляля» Александр Митрович забил ответный мяч. На 38-й минуте нападающий Карим Бензема вывел «Аль-Иттихад» вперёд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239341&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До перерыва форвард Абдерразак Хамдалла увеличил преимущество хозяев — 3:1. На 61-й минуте Митрович оформил дубль, а через четыре минуты забил свой третий мяч, реализовав пенальти. Победу гостям на 71-й минуте принёс полузащитник Салем Аль-Давсари. Нападающий «Аль-Хиляля» Малком был заменён на 90+9-й минуте.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 13 очков после пяти матчей. «Аль-Иттихад» находится на второй строчке, заработав 12 очков.