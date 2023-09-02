Федотов: Алан Дзагоев попросил тренировочное время и близок к заключению контракта

«Алан попросил тренировочное время в составе команды. Очень близок к заключению контракта. Думаю, он работал в коллективе, тем более не посторонние ему. Игровую практику никто не отменял. Близок, я так понимаю, что не закончил со своей игровой деятельностью, ещё есть огромное желание поиграть в футбол. Может ли это быть ЦСКА? Пока об этом сложно говорить», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.