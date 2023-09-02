Карасев прибыл в Швейцарию на сбор судей УЕФА

ТАСС, 2 сентября. Российский арбитр Сергей Карасев прибыл в Швейцарию, где пройдет сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе коммуникаций Российского футбольного союза.

«Арбитр Сергей Карасев прилетел в Женеву, сбор судей УЕФА начнется 3 сентября», — говорится в сообщении.

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский «Челси» и испанский «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).