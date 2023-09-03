«Амкар» обыграл аутсайдера

Забив один мяч первом тайме и еще два после перерыва подопечные Ивана Черенчикова повели три ноль. В составе гостей отличились Евгений Тюкалов и Александр Подбельцев. Но до финального свистка, пермяки все же дважды пропустили, и в итоге победили со счетом 3−2. Это позволило пермской команде подняться вновь на четвертое место.



«Амкар» завершает первый круг дома 9 сентября матчем с «Новосибирском».