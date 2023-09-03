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11:55 (мск), источник: Коммерсантъ

«Амкар» обыграл аутсайдера

Футболисты «Амкара» восьмой тур чемпионата Второй лиги в группе «Серебро» провели в Белгороде против местного «Салюта». Хозяева занимали последнюю строчку в турнирной таблице первенства.

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Забив один мяч первом тайме и еще два после перерыва подопечные Ивана Черенчикова повели три ноль. В составе гостей отличились Евгений Тюкалов и Александр Подбельцев. Но до финального свистка, пермяки все же дважды пропустили, и в итоге победили со счетом 3−2. Это позволило пермской команде подняться вновь на четвертое место.

«Амкар» завершает первый круг дома 9 сентября матчем с «Новосибирском».

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