Бывший клуб Иньесты объявил о переходе чемпиона мира

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Испанский полузащитник Хуан Мата подписал контракт с японским «Виссел Кобе», сообщается на сайте футбольного клуба.

Срок соглашения с 35-летним игроком не сообщается. Последней его командой был турецкий «Галатасарай», который он покинул летом по окончании контракта.

Мата представлял также испанские «Реал» и «Валенсию», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед». С «синими» он стал победителем Лиги чемпионов, в составе обоих английских клубов испанец по разу побеждал в Лиге Европы. За национальную сборную он выиграл чемпионаты мира (2010) и Европы (2012).