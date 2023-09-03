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11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший клуб Иньесты объявил о переходе чемпиона мира

«Виссел Кобе» объявил о переходе чемпиона мира Хуана Маты.

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Источник: ФК "Виссел Кобе"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Испанский полузащитник Хуан Мата подписал контракт с японским «Виссел Кобе», сообщается на сайте футбольного клуба.

Срок соглашения с 35-летним игроком не сообщается. Последней его командой был турецкий «Галатасарай», который он покинул летом по окончании контракта.

Мата представлял также испанские «Реал» и «Валенсию», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед». С «синими» он стал победителем Лиги чемпионов, в составе обоих английских клубов испанец по разу побеждал в Лиге Европы. За национальную сборную он выиграл чемпионаты мира (2010) и Европы (2012).

Ранее за «Виссел Кобе» играл другой испанец, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Андрес Иньеста, который ушел из японского клуба в августе в качестве свободного агента.

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