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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в главном дерби Шотландии

«Селтик» одержал победу над «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии по футболу.

Селтик
Рейнджерс
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Источник: Reuters

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. «Селтик» победил «Рейнджерс» в матче четвертого тура чемпионата Шотландии по футболу.

«Дерби старой фирмы» на стадионе «Айброкс» в Глазго закончилась со счетом 1:0. Гол на второй добавленной к первому тайму минуте забил Кего Фурухаси.

«Селтик» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей и с 10 очками возглавляет турнирную таблицу. «Рейнджерс» потерпел второе поражение в сезоне и с шестью очками располагается на четвертой строчке.

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