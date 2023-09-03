«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в главном дерби Шотландии
«Селтик» одержал победу над «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии по футболу.
Селтик
Рейнджерс
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. «Селтик» победил «Рейнджерс» в матче четвертого тура чемпионата Шотландии по футболу.
«Дерби старой фирмы» на стадионе «Айброкс» в Глазго закончилась со счетом 1:0. Гол на второй добавленной к первому тайму минуте забил Кего Фурухаси.
«Селтик» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей и с 10 очками возглавляет турнирную таблицу. «Рейнджерс» потерпел второе поражение в сезоне и с шестью очками располагается на четвертой строчке.