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18:49 (мск), источник: Vesti.kz

18-летний казахстанец отметился голом-красавцем в европейском чемпионате

Полузащитник юношеской сборной Казахстана и клуба «Энергетик-БГУ» Абинур Нурымбет стал автором красивого гола в высшей лиге Беларуси. В матче 20-го тура он поразил ворота солигорского «Шахтера», передают Vesti.kz.

Энергетик-БГУ
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Источник: ФК "Тараз"

Нурымбет вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Его команда уступала в счете к перерыву, но в самом начале второго тайма дальним ударом казахстанец восстановил статус-кво. Однако дальнейшие старания гостей результата не принесли, так как «Шахтер» одержал победу со счетом 3:2.

Для 18-летнего Абинура это третий матч за новую команду. В прошлом туре он отметился голевой передачей, а теперь забил дебютный гол в чемпионате Беларуси.

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После этого матча «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» остались в зоне вылета. На счету первых минус два очка, а вторых — минус девять баллов. Обе команды были наказаны за организацию договорных матчей в прошлом сезоне, поэтому лишились очков перед стартом текущей кампании.

Ранее Нурымбет выступал за молодежный состав «Тараза» и жезказганский «Улытау». До лета он оформил 4+2 в девяти матчах второй лиги Казахстана, после чего перебрался в «Энергетик-БГУ». На его счету есть матчи за юношеские сборные Казахстана до 17, 18 и 19 лет.

Шахтер С
3:2
Первый тайм: 0:0
Энергетик-БГУ
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