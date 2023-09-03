18-летний казахстанец отметился голом-красавцем в европейском чемпионате

Источник: ФК "Тараз"

Нурымбет вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Его команда уступала в счете к перерыву, но в самом начале второго тайма дальним ударом казахстанец восстановил статус-кво. Однако дальнейшие старания гостей результата не принесли, так как «Шахтер» одержал победу со счетом 3:2.

Для 18-летнего Абинура это третий матч за новую команду. В прошлом туре он отметился голевой передачей, а теперь забил дебютный гол в чемпионате Беларуси.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Lz70T04SYok?si=GbMOCngQ9FPAlW-s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этого матча «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» остались в зоне вылета. На счету первых минус два очка, а вторых — минус девять баллов. Обе команды были наказаны за организацию договорных матчей в прошлом сезоне, поэтому лишились очков перед стартом текущей кампании.