18-летний казахстанец отметился голом-красавцем в европейском чемпионате

Нурымбет вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Его команда уступала в счете к перерыву, но в самом начале второго тайма дальним ударом казахстанец восстановил статус-кво. Однако дальнейшие старания гостей результата не принесли, так как «Шахтер» одержал победу со счетом 3:2.
Для 18-летнего Абинура это третий матч за новую команду. В прошлом туре он отметился голевой передачей, а теперь забил дебютный гол в чемпионате Беларуси.
После этого матча «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» остались в зоне вылета. На счету первых минус два очка, а вторых — минус девять баллов. Обе команды были наказаны за организацию договорных матчей в прошлом сезоне, поэтому лишились очков перед стартом текущей кампании.
Ранее Нурымбет выступал за молодежный состав «Тараза» и жезказганский «Улытау». До лета он оформил 4+2 в девяти матчах второй лиги Казахстана, после чего перебрался в «Энергетик-БГУ». На его счету есть матчи за юношеские сборные Казахстана до 17, 18 и 19 лет.