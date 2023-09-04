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10:46 (мск), источник: МК.RU Уфа

ФК «Уфа» потерпел поражение от брянского «Динамо»

В Брянске победой хозяев поля завершился матч между местным «Динамо» и «Уфой».

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Источник: ФК "УФА"

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Это первая игра для уфимцев после освобождения от должности главного тренера Сергея Гуренко, которое произошло 28 августа. Он возглавил ФК «Уфа» в июне 2023 года. Под руководством белорусского специалиста «Уфа» провела восемь официальных матчей в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и потерпела три поражения.

И.о. главного тренера был назначен Евгений Харлачев.

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