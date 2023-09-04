ФК «Уфа» потерпел поражение от брянского «Динамо»

Это первая игра для уфимцев после освобождения от должности главного тренера Сергея Гуренко, которое произошло 28 августа. Он возглавил ФК «Уфа» в июне 2023 года. Под руководством белорусского специалиста «Уфа» провела восемь официальных матчей в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и потерпела три поражения.