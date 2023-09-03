Футболистки «Рубина» вышли на матч Суперлиги с «Локомотивом» всемером и проиграли 0:6

«Согласно правилам игры минимально допустимое количество игроков в заявке — семь. Таким образом, формальных причин для переноса нет. В РФС не поступали запросы на перенос матча от ЖФК “Рубин”, клуб согласовал проведение домашнего матча в установленном порядке.



Почему отменили трансляцию? Несмотря на то что команда, в стартовом составе которой заявлено не менее семи игроков, формально допускается к игре, трансляция такого матча противоречит духу игры. В связи с экстренным развитием событий было принято решение отменить показ в прямом эфире матча двух команд, которые находятся в заведомо неравных стартовых условиях», — приводит слова представителя РФС пресс-служба Суперлиги в телеграм-канале.