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3 сентября, источник: Чемпионат.com

Футболистки «Рубина» вышли на матч Суперлиги с «Локомотивом» всемером и проиграли 0:6

Женская футбольная команда казанского «Рубина» не смогла собрать полный состав на матч 19-го тура Суперлиги с «Локомотивом».

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Источник: https://vk.com/lokowomen

Хозяева вышли на игру всемером, причём в ворота встал один из полевых игроков, а некоторые футболистки играли с травмами.

По регламенту турнира матч можно было проводить, но Суперлига отменила его трансляцию. Игра завершилась разгромом в исполнении «Локомотива» со счётом 6:0.

«Согласно правилам игры минимально допустимое количество игроков в заявке — семь. Таким образом, формальных причин для переноса нет. В РФС не поступали запросы на перенос матча от ЖФК “Рубин”, клуб согласовал проведение домашнего матча в установленном порядке.

Почему отменили трансляцию? Несмотря на то что команда, в стартовом составе которой заявлено не менее семи игроков, формально допускается к игре, трансляция такого матча противоречит духу игры. В связи с экстренным развитием событий было принято решение отменить показ в прямом эфире матча двух команд, которые находятся в заведомо неравных стартовых условиях», — приводит слова представителя РФС пресс-служба Суперлиги в телеграм-канале.

Сообщается, что Российский футбольный союз связался с ЖФК «Рубин» для выяснения обстоятельств, повлекших за собой возникновения подобной ситуации.

ЖФК «Рубин» занимает 11-е, предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги, набрав девять очков в 19 матчах.

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