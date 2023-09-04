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09:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России теряет таланты. Кто уже сменил спортивное гражданство

У многих были отличные шансы сыграть за нашу национальную команду.

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Источник: Чемпионат.com

Смена российского спортивного гражданства на другое — тренд последних полутора лет не только в футболе, но и в отечественном спорте в целом. Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отказался от вызова в сборную России и предпочёл Армению. «Чемпионат» вспоминает футболистов, в последние полтора года сделавших выбор не в пользу России.

Саба Сазонов, «Торино»

Сменил спортивное гражданство на грузинское.

Саба Сазонов | Источник: ФК "Торино"

Прямо скажем: Сазонов никогда не считался готовым игроком для сборной России. В недавнем прошлом защитник «Динамо» вполне резонно входил в пул претендентов на вызов в национальную команду: последние два сезона он играл на самом высоком уровне и был на виду. Учитывая дефицитную позицию, Саба по определению мог считаться потенциальным игроком сборной России.

К тому же Сазонов играл за российскую молодёжку у Михаила Галактионова, и именно туда футболист отказался ехать год назад, когда ему поступило предложение присоединиться к молодёжной сборной Грузии для участия в Евро-2023. В ноябре 2022 года Саба сыграл уже за первую команду — и с тех пор туда регулярно вызывается. Вероятно, его игра за грузинскую команду и побудила «Торино» выйти на «Динамо» с предложением о трансфере.

Константин Марадишвили, «Локомотив»

Сменил спортивное гражданство на грузинское.

Хавбек «Локо» по-настоящему ни разу не был близок к вызову в сборную России: всё-таки в клубе он даже не являлся игроком основного состава. Но с 2020 года Марадишвили выступал за российскую молодёжку (шесть раз). В августе 2023-го стало известно, что Константин, вероятно, получил грузинский паспорт и ждёт разрешения ФИФА, чтобы в будущем сыграть за сборную Грузии.

Хавбек эту историю никак не афишировал. Она стала достоянием общественности благодаря соцсетям: со ссылкой на вице-президента Федерации Футбола Грузии Александра Иашвили аккаунт Georgian Footy в «Твиттере» сообщил о смене Константином спортивного гражданства. Отец и по совместительству агент игрока Кока Марадишвили эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Александр Зуев, без клуба

Сменил спортивное гражданство на казахстанское.

Экс-вингер «Спартака», «Ростова», «Рубина» и «Крыльев Советов» всю карьеру провёл в России, а в 2017-м с красно-белыми даже стал чемпионом страны. Зуев — регулярно играл за российскую молодёжку, с командой до 17 лет он даже победил на Евро-2013. В июне 2023 года Александр получил спортивное гражданство Казахстана — страны, в которой родился.

Зуев уже вызывался в сборную Казахстана — на матчи отбора Евро-2024 с Сан-Марино и Северной Ирландией. Но на поле Александр не вышел. Полузащитнику только 27 лет — есть время и найти клуб, и сыграть за национальную команду.

Наир Тикнизян, «Локомотив»

Сменил спортивное гражданство на армянское.

Наир Тикнизян | Источник: РИА "Новости"

В детстве и юности защитник вызывался в сборные России разных возрастов, но в сентябре 2022-го заявил, что имеет возможность сменить спортивное гражданство. Через полгода, в марте 2023 года, Наир получил вызов в сборную Армении — и, надо сказать, это пошло футболисту на пользу: он не только прибавил в играх за «Локомотив», но и стал важным звеном команды Александра Петракова.

У Тикнизяна 1+1 в трёх матчах за армянскую команду в отборе Евро-2024 (ещё одна встреча — товарищеская с Кипром). Наир забил Латвии (2:1) и сделал ассист в игре с Уэльсом (4:2). Читать мысли люди ещё не научились, но вряд ли спортсмен жалеет о своём решении.

Георгий Арутюнян, «Краснодар»

Сменил спортивное гражданство на армянское.

С 2019 по 2021 год Арутюнян играл за юношеские сборные России разных возрастов (девять матчей). Является воспитанником «Краснодара», за родной клуб дебютировал в прошлом сезоне, на данный момент у Георгия шесть встреч за первую команду, но без результативных действий. Главный хайлайт в карьере молодого защитника — финал Кубка России с ЦСКА, в котором парень отыграл 90 минут.

Арутюнян пока не особо известен российскому болельщику, однако вызов в сборную Армении он получил даже раньше, чем дебютировал в РПЛ: в марте 2023 года Георгий дебютировал в матче отбора Евро-2024 с Турцией в возрасте 18 лет. Сейчас у Арутюняна уже четыре встречи за армянскую команду.

Эдуард Багринцев, «Краснодар-2»

Сменил спортивное гражданство на армянское.

Воспитанник ЦСКА рассказал про смену спортивного гражданства ещё осенью 2022 года. В тот момент Эдуард был игроком словацкого клуба «Дубница», а сейчас Багринцев выступает за «Краснодар-2». Вот как он объяснил своё решение.

Оффтоп, без которого нельзя обойтись — Эдуард Сперцян

Источник: РИА "Новости"

Да, хавбек «Краснодара» сменил спортивное гражданство до обозначенного выше периода, но кейс Эдуарда просто ещё раз подчёркивает грустный тренд — сборная России потеряла талантливого футболиста, звезду РПЛ и, возможно, в ближайшем будущем игрока европейского топ-клуба.

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