Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Арсенал
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Торпедо
Футбол. Зарубежный
3.09
Лечче
Салернитана
20
Футбол. Зарубежный
3.09
Эмполи
Ювентус
02
Футбол. Зарубежный
3.09
Лион
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
3.09
Осасуна
Барселона
12
Все события
Фоторепортажи
13Ирине Винер — 75!
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
14:34 (мск), источник: Sport24

Пять тренеров «Астаны» поедут на стажировку в «Барселону», «Атлетико» и «Жирону»

«Астана» отправит пять тренеров из структуры клуба на стажировку в Испанию, сообщает Meta-ratings.kz.

Барселона
Астана
Атлетико
Жирона
Наверх
Источник: AP 2023

По инициативе руководителя Арслана Беспаева, специалисты клуба, в том числе и тренеры футбольного центра, пройдут стажировку в командах Ла Лиги. Они ознакомятся с тренировочным процессом и инфраструктурой таких клубов, как «Барселона», «Атлетико» и «Жирона».

«Стажировка даст возможность тренерам расширить свой кругозор и получить новые знания, чтобы применить их в работе», — пишет источник.

«Астана» в настоящее время занимает в турнирной таблице чемпионата Казахстана 3-е место, отставая от лидирующего «Ордабасы» на 9 очков. Главным тренером команды является Григорий Бабаян, ранее работавший в московском ЦСКА.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица-стюардесса из Новосибирска показала соблазнительную фигуру в купальнике на отдыхе в Турции
Овечкин — о переезде в Америку: «Как в тюрьме. Зачем я сюда вообще приехал?»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь