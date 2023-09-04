Пять тренеров «Астаны» поедут на стажировку в «Барселону», «Атлетико» и «Жирону»
«Астана» отправит пять тренеров из структуры клуба на стажировку в Испанию, сообщает Meta-ratings.kz.
Барселона
Астана
Атлетико
Жирона
По инициативе руководителя Арслана Беспаева, специалисты клуба, в том числе и тренеры футбольного центра, пройдут стажировку в командах Ла Лиги. Они ознакомятся с тренировочным процессом и инфраструктурой таких клубов, как «Барселона», «Атлетико» и «Жирона».
«Стажировка даст возможность тренерам расширить свой кругозор и получить новые знания, чтобы применить их в работе», — пишет источник.
«Астана» в настоящее время занимает в турнирной таблице чемпионата Казахстана 3-е место, отставая от лидирующего «Ордабасы» на 9 очков. Главным тренером команды является Григорий Бабаян, ранее работавший в московском ЦСКА.