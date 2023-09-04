Пять тренеров «Астаны» поедут на стажировку в «Барселону», «Атлетико» и «Жирону»

По инициативе руководителя Арслана Беспаева, специалисты клуба, в том числе и тренеры футбольного центра, пройдут стажировку в командах Ла Лиги. Они ознакомятся с тренировочным процессом и инфраструктурой таких клубов, как «Барселона», «Атлетико» и «Жирона».