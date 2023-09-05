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13:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин неожиданно стал кумиром. Жаль, что поезд уже ушел

Александр Кокорин вернулся в «Арис» из «Фиорентины».

Арис Л
Фиорентина
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Источник: ФК "Арис" Лимасол"

Константин Алексеев — о возвращении 32-летнего форварда из «Фиорентины» в «Арис»

Кокорин вернулся в «Арис». В этом решении максимум логики. Зачем греть скамейку в «Фиорентине» и довольствоваться жалкими минутами в Италии, когда можно купаться в лучах славы на Кипре.

В Лимасоле души не чаят в российском нападающем. Он — MVP чемпионата в прошлом сезоне, привел клуб к титулу, так что по праву выставлял в соцсетях фото с кубками на подушке. Заслужил.

Источник: ФК "Арис" Лимасол

Поэтому камбэк, конечно, объясним. Тем более что «Арис» впервые в истории попал в групповой турнир Лиги Европы. «Ты нам очень нужен, мы ждем тебя, девятый номер никому не отдавали», — подчеркнул роль Кокорина в команде главный тренер Алексей Шпилевский в презентационном ролике.

На Кипре — признание и обожание. В отличие от Италии, где россиянин — седьмой запасной.

И все же жаль. Кокорин провел прошлый сезон выше ожиданий. Доказал, что даже после колонии и длительного отсутствия тренировок можно вернуться на серьезный уровень, стать кумиром в приличном чемпионате. Но даже такие достижения не позволили ворваться в серию А. Заиграть там, где талант точно позволял. Если Александр сейчас и взялся за ум, то поздновато для того, чтобы стать своим на самом высшем уровне.

Поезд топ-чемпионатов, похоже, уже ушел — следующим летом Александру исполнится 33 года.

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