Щенников хочет продолжить карьеру в России

«Переговоры идут. Обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: и московские, и немосковские клубы. ФНЛ, РПЛ — разные варианты. Был интерес из-за рубежа, но мы к Георгию отнеслись с пониманием — у него большая семья, приоритет на ней. Остановились на российских клубах? Ну конечно. Интерес был из ближнего зарубежья», — приводит слова Пушкина «РИА Новости Спорт».