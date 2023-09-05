Павлюченко — о Губерниеве: он хам, неадекватный, противный. Ответит ли он за свои слова?

«Никак не отреагировал на звонок Губерниева. Мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий — хам. Когда участвовал в шоу Дзюбы и Слуцкого, то никого не оскорблял, не переходил на личности и не называл никого “говном”. Меня, в отличие от этого человека, нормально воспитали. Честно, даже сложно его кем-либо назвать. Если Губерниев позволяет себе публичные оскорбления, то у него не всё в порядке с головой. У него она больная, поэтому лучше его не трогать.



Посмотрим, что будет дальше, мы всё равно где-то пересечёмся. Губерниев обещал меня уничтожить, ну и как он будет это делать? Будет видно, как Дмитрий отвечает за свои слова, мужик он на самом деле или нет.



Кто он такой, чтобы оскорблять меня публично? Моя семья, родители и дети смотрят это. Губерниев — неадекватный человек, не понимаю, как такие люди работают на телевидении. Это противный человек, которому ничего не хочется отвечать. Земля круглая — когда-нибудь да встретимся», — приводит слова Павлюченко Sport24.