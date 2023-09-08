Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Грузия
Испания
04
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Кипр
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Хорватия
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Люксембург
Исландия
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
17:42 (мск), источник: Sport24

БАТЭ объявил о переходе Громыко в московское «Торпедо»

Полузащитник БАТЭ Валерий Громыко продолжит карьеру в московском «Торпедо».

БАТЭ
Торпедо
Наверх
Источник: fcbate.by

Клуб из Борисова объявил о о переходе 26-летнего белорусского футболиста в столичную команду.

В БАТЭ Громыко дебютировал летом 2021 года, когда был взят в полугодичную аренду у тульского «Арсенала», а в феврале 2022 года хавбек на правах свободного агента заключил полноценный контракт.

Вместе с БАТЭ Громыко стал обладателем Суперкубка Белоруссии (2022), серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионата страны. За это время он провел 75 официальных матчей в составе желто-синих, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.

В активе новичка «Торпедо» 11 матчей и один гол за сборную Белоруссии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Как-то надо пережить». Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина — о разлуке с мужем
Мисс Россия, пожив в США, назвала главный минус Америки
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь