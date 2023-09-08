БАТЭ объявил о переходе Громыко в московское «Торпедо»

Источник: fcbate.by

Клуб из Борисова объявил о о переходе 26-летнего белорусского футболиста в столичную команду.

В БАТЭ Громыко дебютировал летом 2021 года, когда был взят в полугодичную аренду у тульского «Арсенала», а в феврале 2022 года хавбек на правах свободного агента заключил полноценный контракт.

Вместе с БАТЭ Громыко стал обладателем Суперкубка Белоруссии (2022), серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионата страны. За это время он провел 75 официальных матчей в составе желто-синих, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.