Греческий «Арис» арендовал у «Краснодара» футболиста Сулейманова

Источник: Соцсети

ТАСС, 8 сентября. Российский нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на правах аренды будет выступать за греческий «Арис». Об этом сообщает пресс-служба «Ариса».

Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон. Летом 2024 года «Арис» будет иметь возможность выпуска игрока.

Сулейманову 23 года, он является воспитанником академии «Краснодара», за основную команду игрок выступал с 2017 года. За краснодарский клуб футболист провел 122 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач. В составе «Краснодара» Сулейманов дважды становился бронзовым призером чемпионата России.