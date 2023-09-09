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21:02 (мск), источник: ТАСС

Команда легенд «Спартака» победила сборную мира в матче в честь Ильи Цымбаларя

Игра прошла в Москве и закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Команда легенд московского футбольного клуба «Спартак» со счетом 2:1 обыграла сборную мира в матче, который был посвящен шестикратному чемпиону России в составе красно-белых Илье Цымбаларю. Встреча прошла на стадионе «Открытие банк — Арена» в Москве.

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Забитыми мячами в составе «Спартака» отметились Андрей Ещенко (4-я минута) и Роман Павлюченко (16). У сборной мира отличился Максим Ромащенко (77).

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Тренерами команды легенд «Спартака» выступили Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборной мира — Юрий Семин и Массимо Каррера. Капитаном красно-белых был сын Ильи Цымбаларя Олег, капитаном сборной мира — Александр Мостовой.

В матче должен был принять участие главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран, однако он был вынужден пропустить мероприятие из-за экстренной операции.

Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. В России он выступал за «Спартак», с которым стал шестикратным чемпионом и двукратным обладателем кубка страны, за московский «Локомотив», с которым стал обладателем Кубка России, и за махачкалинский «Анжи».

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