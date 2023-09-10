«Интер Майами» без Месси обыграл «Спортинг Канзас-Сити» в MLS
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Интер Майами» одержал победу над клубом «Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Интер Майами» одержал победу над клубом «Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Форт-Лодердейле закончилась победой хозяев поля со счетом 3:2. У победителей дубль оформил Леонардо Кампана (25-я и 45-я минуты), еще один мяч на счету Факундо Фариаса (60). Авторами голов гостей стали Даниэл Шаллои (9) и Алан Пулидо (78).
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отсутствовал в составе из-за выступления за сборную Аргентины в международных матчах.
Клуб из Майами одержал вторую подряд победу в чемпионате MLS и с 28 очками располагается на предпоследней, 14-й позиции в таблице Восточной конференции.