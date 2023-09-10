«Интер Майами» без Месси обыграл «Спортинг Канзас-Сити» в MLS

Встреча в Форт-Лодердейле закончилась победой хозяев поля со счетом 3:2. У победителей дубль оформил Леонардо Кампана (25-я и 45-я минуты), еще один мяч на счету Факундо Фариаса (60). Авторами голов гостей стали Даниэл Шаллои (9) и Алан Пулидо (78).

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отсутствовал в составе из-за выступления за сборную Аргентины в международных матчах.