Жирков рассказал, что ему тяжело дается учеба на тренера из-за компьютера

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков испытывает небольшие проблемы с обучением на тренера, так как не очень хорошо разбирается в компьютерах. Об этом Жирков рассказал ТАСС.

В феврале Жирков объявил о завершении карьеры. 15 июня он рассказал ТАСС, что планирует начать обучение на тренера.

«Прошла первая сессия обучения на тренерскую лицензию, готовимся ко второй, делаем домашнюю работу, которую нам задали, — сказал Жирков. — Все, что связано с компьютером, схемами игры, упражнениями. Для меня, человека, который не разбирается в компьютерах, очень сложно. Я думаю, что где-то год с чем-то учиться. После этого получу лицензии A и B УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], я так понял, это означает, что во Второй лиге смогу работать главным тренером, а в остальных — помощником. В целом интересно, но сложно».

«Меня никто не звал к себе постажироваться. Я думаю, что поеду на родину в Тамбов. Нам нужно сделать, кажется, пару тренировок, думаю, что поеду туда», — добавил Жирков.