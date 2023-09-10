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12:39 (мск), источник: ТАСС

Жирков рассказал, что ему тяжело дается учеба на тренера из-за компьютера

Бывший футболист сборной России прошел первую сессию обучения на тренерскую лицензию.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков испытывает небольшие проблемы с обучением на тренера, так как не очень хорошо разбирается в компьютерах. Об этом Жирков рассказал ТАСС.

В феврале Жирков объявил о завершении карьеры. 15 июня он рассказал ТАСС, что планирует начать обучение на тренера.

«Прошла первая сессия обучения на тренерскую лицензию, готовимся ко второй, делаем домашнюю работу, которую нам задали, — сказал Жирков. — Все, что связано с компьютером, схемами игры, упражнениями. Для меня, человека, который не разбирается в компьютерах, очень сложно. Я думаю, что где-то год с чем-то учиться. После этого получу лицензии A и B УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], я так понял, это означает, что во Второй лиге смогу работать главным тренером, а в остальных — помощником. В целом интересно, но сложно».

«Меня никто не звал к себе постажироваться. Я думаю, что поеду на родину в Тамбов. Нам нужно сделать, кажется, пару тренировок, думаю, что поеду туда», — добавил Жирков.

Жиркову 40 лет, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский «Спартак». После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский «Челси», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит», став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные «Химки», которые стали последним клубом в его карьере.

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