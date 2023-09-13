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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно будущее новичка сборной Казахстана по футболу

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев с большой долей вероятности продолжит карьеру в сербском ИМТ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

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Источник: Соцсети

Последним клубом 27-летнего футболиста были «Крылья Советов». Летом 2023 года у него закончился контракт с самарским клубом, после чего Зуев стал свободным агентом. Полузащитник не имел предложений от клубов российской премьер-лиги (РПЛ), но им интересовались клубы из Турции, а также костанайский «Тобол».

До перехода в «Крылья Советов» Зуев выступал за «Спартак», «Ростов», «Рубин» и «Химки». В чемпионате России сыграл 168 матчей, в которых забил три гола и сделал 15 результативных передач.

В июне 2023-го стало известно, что полузащитник получил гражданство Казахстана и право играть за сборную этой страны.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Отметим, что в связи с отсутствием игровой практики Зуев не был вызван в сборную Казахстана на сентябрьские матчи отбора чемпионата Европы-2024 против Финляндии (0:1) и Северной Ирландии (1:0).

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