Стало известно будущее новичка сборной Казахстана по футболу

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Последним клубом 27-летнего футболиста были «Крылья Советов». Летом 2023 года у него закончился контракт с самарским клубом, после чего Зуев стал свободным агентом. Полузащитник не имел предложений от клубов российской премьер-лиги (РПЛ), но им интересовались клубы из Турции, а также костанайский «Тобол».

До перехода в «Крылья Советов» Зуев выступал за «Спартак», «Ростов», «Рубин» и «Химки». В чемпионате России сыграл 168 матчей, в которых забил три гола и сделал 15 результативных передач.

В июне 2023-го стало известно, что полузащитник получил гражданство Казахстана и право играть за сборную этой страны.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 900 тысяч евро.