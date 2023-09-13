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16:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» отдаст за новичка всё, что получило за Захаряна! Бительо стоит таких денег?

Молодой бразилец близок к переходу в московский клуб.

Динамо
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Источник: Reuters

Перед закрытием трансферного окна в РПЛ «Динамо» пытается подписать новичка на замену Арсену Захаряну. Судя по всему, в московском клубе давно определились с главным кандидатом — это полузащитник «Гремио» Бительо. Интересно, что на 23-летнего бразильца бело-голубые могут потратить фактически все деньги, полученные за продажу Захаряна в «Реал Сосьедад» (€ 13 млн, по данным Transfermarkt). Издание Globo написало, что «Гремио» принял предложение «Динамо» в размере € 10 млн. Кроме того, агентская комиссия в этой сделке должна составить € 2,5 млн, а сам Бительо получит ещё € 1 млн подъёмных. Вот и выходит столько, сколько удалось заработать на Захаряне. По информации специализирующегося на РПЛ бразильского журналиста Фабио Алейшо, полузащитнику дают трёхлетний контракт с зарплатой € 1,6 млн в год, что в восемь раз (!) превышает его нынешний заработок в «Гремио».

Алейшо сообщил, что руководство «Гремио» очень хочет продать Бительо в «Динамо», так как клуб нуждается в деньгах. Сам футболист готов отправиться в Россию, но вопрос упирается в разборки его старого агента Марсело Карана и нового — Мишеля Портала, которые делят комиссию. Это подтвердил и главный тренер бразильской команды Ренато Гаушо.

«Трансфер Бительо? Мы разговаривали с ним. Я даю ему советы, поскольку он просит их у меня. Вы хотите знать правду? Правда в том, что агенты делят комиссионные, вот и всё. В этом заключается проблема, вот почему он ещё не ушёл. Но я думаю, что это случится, да», — сказал Гаушо.

Летом этого года сообщалось о переговорах «Гремио» по Бительо с «Монако» (монегаски предлагали только € 8 млн за игрока), берлинским «Унионом», «Бенфикой» и «Спортингом». Но в Европе трансферное окно захлопнулось, так что эти варианты отпали. А в РПЛ Бительо, по слухам, интересовались ещё «Спартак» и ЦСКА.

Бительо — воспитанник клубов «Каскавел» и «Гремио», кандидат в олимпийскую сборную Бразилии. В этом месяце он как раз дебютировал за «селесао» U23, выйдя на замену на последние 15 минут в товарищеской встрече с Марокко (0:1). Ранее за национальные команды своего возраста полузащитник не выступал, так что звездой нового поколения, очевидно, не считался.

За первую команду «Гремио» Бительо впервые сыграл только в 21 год — в марте 2021-го. А в чемпионате Бразилии и вовсе дебютировал в апреле 2022-го. Причём не в высшем дивизионе, а в Серии В, куда «Гремио» свалился по итогам неудачного сезона-2021. Во втором дивизионе Бительо сразу стал основным игроком команды: провёл 36 матчей, забил семь мячей и сделал три голевые передачи.

Источник: Reuters

Нынешний сезон-2023 — первый для Бительо в Серии А. «Гремио» финишировал вторым в Серии В и вернулся в элиту. Этот год получается очень успешным для команды. После половины чемпионата «Гремио» занимает третье место, а по потерянным очкам — и вовсе второй. За чемпионство уже вряд ли получится побороться, но есть все шансы завоевать путёвку в Кубок Либертадорес.

Бительо — лидер «Гремио» по количеству проведённого на поле времени (1557 минут). В 19 матчах Серии А он забил четыре мяча и отдал один голевой пас. В какой-то мере это игрок пока без подтверждённого уровня, поскольку у него нет даже одного полного сезона в элите чемпионата Бразилии. С другой стороны, скауты в Европе видят его класс. Вдобавок в пользу Бительо говорит его универсализм: потенциальный новичок «Динамо» может сыграть и атакующего центрального полузащитника, и опорника, и вингера.

Бительо — лучший или один из лучших в нынешнем сезоне у «Гремио» по разным статистическим показателям. О его вовлечённости в игру свидетельствует тот факт, что полузащитник занимает первое место в команде по общему количеству передач в Серии А (770 при 82% точности), по точным передачам на чужой половине поля (457) и на чужой трети (258). Бительо лидирует также по количеству выигранных единоборств (115), заработанных на себе фолов (56) и передач под удар (38). Он второй по ударам (31, правда, в створ всего восемь), обводкам (21), заблокированным передачам соперника (20) и перехватам (20). Третий по отборам (29). В общем, приносит пользу как в атакующих действиях, так и в оборонительных.

Использование Бительо фактически на всех позициях в средней линии и в группе атаки стало предметом для дискуссии в Бразилии. Бывший тренер полузащитника в молодёжной команде «Гремио» Сезар Лопес так прокомментировал многофункциональность игрока:

«Есть позиция игрока, а есть его функции на поле. Вы можете выходить на одной и той же позиции, но с разными функциями. Бительо опускается в глубину, чтобы организовывать выход из обороны. Он заставляет других работать. А когда он играет выше, то находится ближе к чужим воротам и больше действует в завершении. Что меняется, так это то, что он приносит команде. Бительо превращается в строителя игры, когда действует глубже, но в большей степени сам решает эпизоды, когда играет впереди».

В топ продаж «Гремио» до сих пор входит трансфер Педро Роши в «Спартак» за € 12 млн (пятый в истории клуба по цене). Будем надеяться, что «Динамо» больше повезёт с Бительо. Игрок-то по качествам очень неплохой.

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